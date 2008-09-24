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۳ مهر ۱۳۸۷، ۱۵:۲۹

210 هزار نفر از مردم لارستان فارس فرم اطلاعات اقتصادی خانوار را تکمیل کردند

شیراز - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان لارستان فارس گفت: در طرح تحول اقتصادی دولت، قریب به 210 هزار و 926 نفر از مردم این شهرستان فرم اطلاعات اقتصادی خانوار را تکمیل کردند.

منصور محتاجی در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز افزود: این طرح در 28پایگاه شهری و 34 پایگاه روستایی در سطح شهرستان اجرا شد و شرکت کنندگان نیز حدود 91 درصد از مردم لارستان را تشکیل می دهد.

وی عنوان کرد: همچنین براساس برنامه ریزی های موجود در طرح، به زودی محل هایی برای افرادی که موفق به شرکت در طرح فرم اطلاعات اقتصادی خانوار نشده اند مشخص می شود و مابقی خانواده ها می توانند با مراجعه به این مکانها فرمهای مربوطه را دریافت و تکمیل کنند.

فرماندار شهرستان لارستان تصریح کرد: استقبال بسیاری خوبی از طرح فرم های اطلاعات اقتصادی خانوار از سوی مردم این شهرستان صورت گرفته و امدیواریم در مرحله بعد، آن تعدادی که نتوانسته اند در زمان مقرر فرمها را دریافت کنند موفق به انجام آن شوند.

شهرستان لارستان در جنوب استان فارس واقع شده است.

کد مطلب 754923

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