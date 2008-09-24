210 هزار نفر از مردم لارستان فارس فرم اطلاعات اقتصادی خانوار را تکمیل کردند

منصور محتاجی در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز افزود: این طرح در 28پایگاه شهری و 34 پایگاه روستایی در سطح شهرستان اجرا شد و شرکت کنندگان نیز حدود 91 درصد از مردم لارستان را تشکیل می دهد.

وی عنوان کرد: همچنین براساس برنامه ریزی های موجود در طرح، به زودی محل هایی برای افرادی که موفق به شرکت در طرح فرم اطلاعات اقتصادی خانوار نشده اند مشخص می شود و مابقی خانواده ها می توانند با مراجعه به این مکانها فرمهای مربوطه را دریافت و تکمیل کنند.

فرماندار شهرستان لارستان تصریح کرد: استقبال بسیاری خوبی از طرح فرم های اطلاعات اقتصادی خانوار از سوی مردم این شهرستان صورت گرفته و امدیواریم در مرحله بعد، آن تعدادی که نتوانسته اند در زمان مقرر فرمها را دریافت کنند موفق به انجام آن شوند.

شهرستان لارستان در جنوب استان فارس واقع شده است.