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۳ مهر ۱۳۸۷، ۱۵:۳۰

گزارش خبرنگار مهر از ازبکستان/

شکست سنگین سایپا در نیمه اول

شکست سنگین سایپا در نیمه اول

تیم فوتبال سایپا نیمه نخست دیدار برگشت مرحله یک چهارم نهایی مقابل کوروچی ازبکستان را با شکست سنگین 3 بر صفر به پایان رساند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ازبکستان، تیم فوتبال سایپا در دقیقه نهم این دیدار از روی ضربه سربازیکن کوروچی دروازه اش گشوده شد و در حالی که تلاش همه جانبه ای برای جبران گل خورده از خود نشان نمی داد، گل دوم را در دقیقه 18 از روی نقطه پنالتی توسط ویلانووا پذیرا شد.

سایپا در ادامه همچنان سردرگم و به هم ریخته نشان داد و بار دیگر در دقیقه پایانی نیمه نخست این دیدار ، این بار توسط ریوالدو دروازه اش از روی نقطه پنالتی باز شد.

سایپا برای صعود به مرحله نیمه نهایی این رقابت ها کار دشواری پیش رو دارد و باید در نیمه دوم 3 گل به میزبان خود بزند ضمن اینکه گلی دریافت نکند.

کد مطلب 754925

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