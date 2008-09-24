سال 87 سال سختی در اجرای پروژه های عمرانی شهرداری بود

به گزارش خبرگزاری مهر ، مهندس احمد دنیامالی امروز در مراسم افتتاح ادامه بزرگراه شهید صیاد شیرازی (تقاطع غیر همسطح پلیس و رمپ های مربوطه) با اشاره به اینکه امسال ، سال سختی برای شهرداری در خصوص اجرای پروژه های عمرانی بود اظهار داشت: با سه نوع از مصالح مهم در حوزه عمرانی شهر تهران سرو کار داریم. قیر که یکی از آیتم های اساسی بخش آسفالت است بسیار گران شد و بازار نامناسبی را ایجاد کرد.

وی همچنین سیمان را تعیین کننده ترین مصالح در حوزه عمران دانست و افزود: گرانی و افزایش و چند برابری قیمت سیمان مدیریت در این بخش را برای ما بسیار بسیار دشوار کرد. در مورد فولاد نیز از همه نوع آن از آرماتور تا ورق به شدت مشکل داشتیم. لذا امسال سال سختی در تامین مصالح بود اما همکاران با درایت و تلاش هایی که انجام دادند سعی کردند مشکلات تاثیری در پروژه های عمرانی نداشته باشد.

دنیامالی بخش دیگر اعتبارات مورد نیاز در پروژه های عمرانی را هزینه های صرف شده برای آنها در بخش تملک و رفع معارض دانست و گفت: از 27 میلیارد تومانی که برای این پروژه هزینه شده ، 22 میلیارد تومان برای تملک اراضی بوده است.

وی با بیان اینکه این دو مقوله منعی جدی بر سر راه پروژه ها بود تصریح کرد: به رغم همه این مشکلات این نوید را به مردم تهران می دهیم که در نیمسال دوم سال جاری ، حدود 40 پروژه در بخش های مختلف مثل فاز اول برج میلاد ، دسترسی بزرگراه ها و تقاطع های غیر هم سطح ، آسفالت وغیره به بهره برداری خواهیم رساند.

دنیامالی همچنین به مجموع اقدامات انجام شده در حوزه جمع آوری آبهای سطحی اشاره کرد و اظهار داشت: در حال احداث دهها کیلومتر تونل و کانال در زیر زمین در شهر تهران هستیم و اعتباری که برای جمع آوری آبهای سطحی و اختصاص داده ایم از مجموع اعتبارات در 20 سال گذشته بیشتر باشد . هزینه امسال ، هزینه زیادی است و پروژه های زیادی را در حال اجرا داریم.

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به پروژه های مورد بهره برداری تا پایان سال اشاره کرد و گفت : هفته آینده شاهد بهره برداری فاز یک برج میلاد خواهیم بود و بعد از آن سه راه آزمایش به بهره برداری خواهد رسید که یکی از تقاطع های استراتژیک شهر تهران از لحاظ عملکردی و سازه ای است. سپس میدان رسالت و دیگر پروژه ها به بهره برداری خواهند رسید.

وی در خصوص ادامه بزرگراه شهید صیاد شیرازی وتقاطع غیر همسطح پلیس که امروز افتتاح شد، گفت : اگر تلاش همکاران مان در منطقه 7 شهرداری تهران در خصوص رفع معارض نبود امروز نمی توانستیم شاهد این افتتاح باشیم.

دنیامالی ادامه داد: غیر از تملکی که در این پروژه انجام شده بیش از 12 میلیارد تومان برای تملک ادامه پروژه به سمت خیابان شیخ صفی صورت گرفته که آرزو می کنم با همین سرعت موانع را پشت سر بگذاریم.

وی همچنین ضمن تشکر از صبر مردم منطقه و عذرخواهی به دلیل مشکلاتی که در طول اجرای پروژه به وجود آمد گفت : شاید یکی از سخت ترین پروژه هایی که در تهران انجام می دهیم ، بزرگراه صیاد شیرازی باشد که به دلیل بافت متراکم منطقه کار را با کندی مواجه می کند.

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران با بیان اینکه امیدوارم تا پایان سال تمام این تملک ها انجام شود و مردم بتوانند تا سال آینده به میدان سپاه دسترسی داشته باشند گفت : این پروژه در روان سازی ترافیک خیابان های مطهری و شریعتی تاثیر خواهد گذاشت و آثار وضعی آن به بزرگراه مدرس نیز خواهد رسید.

دنیامالی در ادامه با اشاره به عدم حضور دکتر قالیباف شهردار تهران در مراسم امروز اظهار داشت : شاید عدم حضور دکتر قالیباف نشان دهنده عدم رضایتشان از عملکرد ما باشد. ایشان در مورد این پروژه از عملکرد ما خوشنود نیستند و امیدوارم با تلاش هایی که همکاران منطقه انجام می دهند بتوانیم نظر ایشان را تامین کنیم .

وی گفت: یکی از منتقد ترین افراد به پروژه های شهرداری ، خود شهردار تهران است و ما ایشان را هیچوقت راضی ندیدیم و پیش از این که مردم این مباحث را مطرح کنند شهردار به عنوان امین مردم تهران آن ها را پیگیری می کنند .

دنیامالی با بیان اینکه امیدوارم این فضا را همیشه را همیشه داشته باشیم ، افزود : این که ما ازکارمان راضی نباشیم موجب می شود که کار با کیفیت ، سرعت و دقت بیشتری انجام شود .

معاون فنی و عمران شهرداری تهران خاطر نشان کرد: تهران یکی از مهم ترین شهرهای دنیاست و حدود 120 میلیون متر مربع سطح و سطوح دارد و سال گذشته چهار میلیون تن آسفالت توزیع کردیم که شاید 10 درصد سطوح را در برگرفته باشد .

وی افزود: در شهر تهران جاهایی به ویژه در جنوب شهر وجود دارد که برای اولین بار رنگ آسفالت را به خود می دید .

دنیامالی با بیان اینکه تکالیف انباشته زیادی در تهران وجود دارد گفت : ما باید با سرعت و دقت کارها را انجام دهیم و این تکالیف را به حداقل برسانیم تا رضایت مردم به دست آید و شرایط را برای مهمانانی که از دیگر شهرها به پایتخت می آیند فراهم کنیم .