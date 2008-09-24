بزرگراه صیاد شیرازی در تسهیل ترافیک تهران موثر است

به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر مسعود نصر آزادانی امروز در مراسم افتتاح بخش دیگری از بزرگراه صیادشیرازی به عمده ترین موانعی که موجب پیشرفت کند این پروژه در مقایسه با سایر پروژه های شهری شد ، اشاره کرد و گفت: بافت فشرده مسکونی ، قدمت بافت مسکونی و وجود تاسیسات شهری از مشکلات آزادسازی مسیر بوده و باعث شده این بخش از مسیر ، یک بازه زمانی حدود دو و نیم سال را به خود اختصاص دهد.

نصرآزادانی خاطر نشان کرد: تقاطع غیر همسطح پلیس و ورودی ها و خروجی های پیش بینی شده در این بازه زمانی انجام گرفته وطی ماه های آینده بخش های مکمل برای دسترسی به خیابان مطهری و آزاد سازی خیابان پلیس انجام می گیرد که سهولت ترافیک و ایمن سازی را به دنبال خواهد داشت .

وی با اشاره به ویژگی های این پروژه گفت: بخش عمده ای از عملیات اجرایی قطعه 5 این بزرگراه حد فاصل خیابان کاج تا میدان سپاه به اتمام رسیده و قطعه 4 آن نیز تا بیمارستان خانواده و خیابان کاج ادامه خواهد یافت که املاک آن با تلاش های شهرداری منطقه رفع معارض شده و بستر لازم برای ادامه احداث بزرگراه صیاد شیرازی درحال آماده سازی است .

وی هزینه صرف شده برای این پروژه را در مجموع 27 میلیارد تومان ذکر کرد و گفت: 22 میلیارد تومان از این مبلغ به رفع معارضان ملکی اختصاص یافته و تا زمانی که این بزرگراه به میدان سپاه متصل نشود بخش قابل توجهی از ظرفیت های آن خالی می ماند.

مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران گفت: بزرگراه صیادشیرازی یکی از بزرگراه های کلیدی در شرق تهران و در امتداد شمال به جنوب است و دسترسی هایی که برای مرکز شهر ایجاد می کند و شریان هایی که در این بخش از شهر وجود دارد می تواند با ادامه این بزرگراه تحت تاثیر قرار گرفته و شاهد تسهیل ترافیک باشیم.