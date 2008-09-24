هدفمان تداوم صدرنشینی است / جای امرایی را پر می کنیم

منصور ابراهیم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص دیدار تیمش برابر پاس همدان گفت: پاس با توجه به بازیکنان جوان و با انگیزه ای که دراختیار دارد، تیمی سختکوش است که در خانه خود تنها برای پیروزی به میدان می آید.

وی با بیان اینکه تماشاگران همدانی پشتوانه خوبی برای موفقیت پاس محسوب می شوند، ادامه داد: ما با قدرت در این دیدار به میدان می رویم تا با تلاش بازیکنان ضمن حفظ روند رو به رشد و مثبت تیم، ثابت کنیم نتایج اخیر ذوب آهن جرقه ای زودگذر نبوده است.

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان خاطرنشان کرد: ما هیچ وقت تجربه های بزرگی که پس از باخت سنگین مقابل ابومسلم، کسب کردیم، را فراموش نمی کنیم و مطمئنا استفاده از همین تجربیات به ما کمک کرد برابر تیم سپاهان ضمن ارائه بازی زیبا، به پیروزی ارزشمندی دست یابیم.

وی ادامه داد: فکرکردن به تداوم صدرنشینی برای ما کافی نیست بلکه باید با تلاش مضاعف در مسابقات خارج و داخل از خانه به میدان رفته تا با کسب امتیازات لازم، بتوانیم همچنان صدرنشین رقابت های لیگ برتر لقب بگیریم.

ابراهیم زاده درپایان در مورد محرومیت امرایی گفت: وحید بازیکن بزرگ و تاثیرگذاری بود اما با توجه به اینکه ذوب آهن کمبود بازیکن ندارد، می توانیم با استفاده از بازیکنان جانشین و یا جوانتر جای خالی این بازیکن را تا حدودوی پر کنیم.