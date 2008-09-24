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۳ مهر ۱۳۸۷، ۱۶:۰۰

در گفتگو با مهر عنوان شد:

تغییر زمان تکمیل ظرفیت کنکور/ امکان انتخاب رشته در روزهای 8 و 9 مهرماه

تغییر زمان تکمیل ظرفیت کنکور/ امکان انتخاب رشته در روزهای 8 و 9 مهرماه

معاون سازمان سنجش آموزش کشور از تغییر زمان انتخاب رشته کنکوریها در مرحله تکمیل ظرفیت خبر داد و گفت: جزئیات شرکت داوطلبان در مرحله تکمیل ظرفیت کنکور به صورت ویژه نامه در روز 6 مهرماه اعلام می شود.

دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: ویژه نامه سازمان سنجش آموزش کشور در این خصوص از طریق باجه های روزنامه فروشی در اختیار داوطلبان قرار می گیرد و داوطلبان پس از مطالعه ویژه نامه می توانند برای انتخاب رشته به سایت سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه کنند.

وی اضافه کرد: داوطلبان می توانند با انتخاب با مراجعه به سایت اینترنتی سازمان در روزهای دوشنبه و سه شنبه 8 و 9 مهرماه و انتخاب رشته را به صورت الکترونیکی و با اخذ کد رشته محل تحصیلی مورد علاقه خود از جداول مربوطه مندرج در ویژه نامه انجام دهند.

توکلی اظهار داشت: تمامی داوطلبان می توانند مانند سالهای گذشته در تکمیل ظرفیت کنکور شرکت کنند اما افرادی که غیرمجاز اعلام شده اند شانس قبولی در کد رشته محل های پیام نور و موسسات غیرانتفاعی را دارند.

کد مطلب 754948

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