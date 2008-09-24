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۳ مهر ۱۳۸۷، ۱۷:۲۷

امام جمعه کرمان:

کشور باید همیشه در اوج آمادگی قرار داشته باشد

کرمان - خبرگزاری مهر: حجت الاسلام سید یحیی جعفری گفت: طبق نظر تحلیل گران سیاسی تهدیدات نظامی استکبار جنگ روانی است اما باید همیشه کشور دراوج آمادگی نظامی قرار داشته باشد زیرا که از استکبار و زورگویان هرکاری ساخته است.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، نماینده ولی فقیه در استان کرمان عصر امروز در دیدار با فرماندهان ارشد نظامی و انتظامی استان کرمان در دفتر امام جمعه کرمان اظهار داشت: مسئولان کشور باید از هفته دفاع مقدس در جهت تبیین و انتقال ارزشهای دفاع مقدس استفاده کنند و از تجربات 8 سال دفاع مقدس جهت شناخت دشمن استفاده نمایند.

وی تصریح کرد: یکی از بزرگترین عوامل موفقیت ایران در طول جنگ تحمیلی درایت و هوشیاری ولایت فقیه بود زیرا که رهبری هوشمندانه ایشان در مقابل دسیسه های دشمن در بسیاری مواقع باعث حیرت دشمنان می شد.

امام جمعه کرمان افزود: تبعیت از ولایت فقیه به عنوان عمل به دستورات اسلام و قران است اما متاسفانه عده ای این اصل مهم را هنوز درک نکرده اند.

وی گفت: ولایت فقیه یکی از بزرگترین نعمت های خداوند است که نصیب کشور اسلامی ایران شده است که باید با تبیین این اصل مهم در بین ملت جایگاه ولایت فقیه را به مردم نشان دهیم.

 

کد مطلب 754951

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