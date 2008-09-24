نگرانی سئول از مخالفت کره شمالی با ورود بازرسان آژانس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، وزارت امور خارجه کره جنوبی روز چهارشنبه در بیانیه ای نوشت: دولت سئول نگران تصمیم کره شمالی در از سر گیری فعالیت پایگاه هسته ای یونگ بیون است.

در این بیانیه آمده است: سئول از کره شمالی می خواهد تا به تخریب پایگاه های هسته ای خود ادامه دهد.

بیانیه افزود: مقامات کره جنوبی از نزدیک وضعیت را زیر نظر دارند و در همکاری تنگاتنگ با گروه شش جانبه برای پایان دادن به برنامه هسته ای کره شمالی هستند.

کره شمالی به آژانس بن المللی انرژی اتمی اعلام کرده است که فعالیت پایگاه هسته ای یونگ بیون را از سر خواهد گرفت و به بازرسان نیز دیگر اجازه ورود نخواهد داد.

کره شمالی در آغاز ماه سپتامبر اعلام کرد که انهدام راکتور هسته ای یانگ بیون را متوقف کرده است. پیونگ یانگ با وارد کردن اتهام بر واشنگتن مبنی بر اینکه آمریکا به تعهدات خود در مورد حذف نام کره شمالی از فهرست کشورهای حامی تروریسم عمل نکرده است، تهدید کرد بار دیگر تاسیسات هسته ای خود را راه اندازی می کند و در تلاش برای عملی کردن این تهدید است.