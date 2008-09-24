فرهنگ مقاومت و ایثار، رهایی بخش ملت ها و کوبنده متجاوزان است

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه وزارت دفاع با گرامیداشت روز جهانی قدس و مبارزات حق طلبانه ملت قهرمان فلسطین آمده است : مردم شجاع و آزاده ایران اسلامی همگام با همه مسلمانان جهان با خروش دشمن کوب و حضور میلیونی خود در راهپیمایی روز جهانی قدس پاسخ دندان شکنی به تهدیدات و یاوه گویی سردمداران ر‍ژیم صهیونیست خواهند داد.

دربیانیه وزارت دفاع از روز جهانی قدس به عنوان روز یکپارچگی، وحدت و اتحاد جهان اسلام برای رهایی قدس شریف از چنگال اشغالگران صهیونیستی یاد شده و آمده است: روز قدس در سراسر جهان اسلام یک فریاد طنین انداز است: " اسرائیل نابود است، فلسطین پیروز است".

در بخش پایانی بیانیه وزارت دفاع اعلام شده است: کارکنان وزارت دفاع در سراسر کشور همگام با مردم همیشه در صحنه ایران اسلامی با حضور در راهپیمایی روز قدس حمایت قاطع خود را از مردم مظلوم فلسطین در مبارزه علیه رژیم غاصب صهیونیستی و رهایی قدس شریف اعلام می نمایند.