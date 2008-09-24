کره شمالی فعالیت های هسته ای خود را از سر می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ها، کره شمالی اعلام کرد که از این به بعد به بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی اجازه بازدید از تاسیسات هسته ای این کشور را نخواهد داد و آماده است تا بازفرآوری هسته ای را در کشورش از سربگیرد.

ملیسیا فلیمینگ به نقل از اولی هاینونن معاون محمد البرادعی مدیرکل آژانس در امور پادمانها اعلام کرد کره شمالی پیشتر برنامه خود را برای آغاز فعالیت های هسته خود اعلام کرده بود.

راه اندازی مجدد راکتور یونگ بیون14 ماه پس تعطیلی آن بر اساس توافق کره شمالی در چارچوب گفتگوهای گروه شش صورت گرفت.

آمریکا نگرانی خود را از افزایش تنش ها بین کره شمالی با این کشور اعلام کرده است.

در پی توافق آمریکا، چین، روسیه، ژاپن ، کره شمالی و جنوبی، ایالات متحده قرار بود تا در قبال تعطیلی این نیروگاه به کره شمالی کمک های سوختی ارائه دهد و روابط خود را با پیونگ یانگ بهبود بخشد، اما در پی ممانعت واشنگتن از خروج نام کره شمالی از فهرست کشورهای حامی تروریست این کشور نیز اعلام کرد که به فعالیت های هسته ای خود مجداً ادامه خواهد داد.

تحلیلگران دو طرف پیش بینی می کنند که در پی این روند روابط دو کشور بحرانی تر و تنش آمیز تر خواهد شد.