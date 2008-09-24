روز جهانی قدس نماد وحدت و نمایش بزرگ امت اسلام است

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخشی از این بیانیه آمده است: اشغال قدس و غصب سرزمین اسلامی فلسطین و تشکیل دولت جعلی و غده سرطانی اسرائیل حاصل طراحی و اجرای سناریویی استعماری و شیطانی بود که با مهاجرت و کوچ دادن یهودیان از اقصی نقاط جهان به فلسطین و اخراج ملت مظلوم و مسلمان از سرزمین اجدادی خود انجام پذیرفت.

این بیانیه می‌افزاید: این حادثه بزرگ و ظلم آشکار توطئه و تبانی محافل صهیونیستی جهان با پیر استعمار انگلیس و سپس همراهی قدرتهای دیگر جهانی مانند آمریکا بود و در حقیقت یکی از غم‌انگیزترین و تاریکترین نقاط تاریخ بشریت را رقم زد.

این بیانیه در ادامه با اشاره به نقش پیروزی انقلاب اسلامی ایران در شکل‌گیری نهضت بیداری جهان اسلام و خیزش ضد صهیونیستی در سراسر عالم آورده است: حضرت امام خمینی (ره) معمار کبیر انقلاب اسلامی با نامگذاری جمعه آخر ماه رمضان به عنوان روز جهانی قدس، آزادی مسجدالاقصی، قبله اول مسلمین و رهایی ملت ستمدیده و مظلوم فلسطین از چنگال دژخیمان صهیونیست را آرمان انکارناپذیر جهان اسلام و این روز بزرگ را نقطه وحدت و اتحاد مسلمین معرفی کردند.

در ادامه این بیانیه آمده است: دستاوردهای معجزه‌آسای مقاومت اسلامی لبنان و انتفاضه فلسطین که از ثمرات بصیرت و ابتکار حضرت امام خمینی (ره) به شمار می‌رود آشفتگی رویاهای سردمداران نظام سلطه و غاصبان سرزمینهای اشغالی و تسریع در فروپاشی دولت جعلی صهیونیستی را سبب شده است.

این بیانیه در ادامه با محکومیت خط سازش و نافرجام ماندن طرحها و تلاشهای به اصطلاح صلح و سازش در دهه‌های گذشته و سکوت و کوتاهیهای معنادار مجامع جهانی و سازمانهای مدعی دفاع از حقوق بشر و فریبکارانه خواندن اقدام اخیر چند کشور عربی در ارائه طرحی برای استقرار نیروهای حائل و حافظ صلح در نوار غزه افزوده است: برپایی اینگونه کنفرانسهای صلح کاذب و تحمیلی از نگاه جهان اسلام جز فرصت‌سازی برای تداوم جنایات بشرسوزانه رژیم صهیونسیتی تا کنون هیچ کارکرد دیگری نداشته است و تنها راه ‌حل بحران فلسطین مراجعه به آرای عمومی فلسطینان در داخل و خارج از سرزمینهای اشغالی و مجازات اشغالگران خواهد بود.

این بیانیه با اشاره به پس‌لرزه‌های ناشی از جنگ 33 روزه و پیروزی بزرگ و قاطع حزب‌الله لبنان در مصاف با ارتش رژیم صهیونیستی برکناری اولمرت را ادامه روند استیصال و ناتوانی این غده سرطانی دانسته و تصریح کرده است: صهیونیستها بر اثر شکستهای مستمر در جنگ با حزب‌الله و مقاومت اسلامی لبنان و ناکامی در دستیابی به اهداف محاصره غزه در بن‌بست زجر دهند‌ه‌ای قرار گرفته‌اند و اشغالگران قدس، در آینده‌ای نزدیک‌ تاوان جنایات اخیر خود در محاصره غزه را نیز خواهند پرداخت.

این بیانیه با محکومیت تکرار خطاهای تاریخی مجامع بین‌المللی و سکوت برخی کشورهای اسلامی نسبت به جنایات اشغالگران در سرزمینهای اشغالی تاکید کرده است: تغییر رویکرد و کنارگذاردن رفتارهای دوگانه و جانبدارانه نسبت به فعالیتهای ضد بشری رژیم صهیونیستی و اتخاذ سیاستها و اقدامات کارآمد و اثربخش در تنبیه و مجازات جنایتکاران اسرائیلی و تامین حقوق حقه ملت مظلوم فلسطین به مثابه انتظاری جهانی فرا روی نهادهای بین‌المللی و همه دولتها و جوامع آزادیخواه قرار گرفته است.

ستاد کل نیروهای مسلح در پایان بیانیه خود با تاکید بر این که مقاومت اسلامی تنها راه رهایی فلسطین است از اقشار و آحاد مختلف مردم رشید و بیدار ایران اسلامی برای حضور در راهپیمایی سراسری روز جهانی قدس دعوت و تصریح کرده است: در جمعه آخر رمضان نمایش بزرگ جهان اسلام و ایرانیان قهرمان و سایر آزادگان جهان ضرباهنگ اضمحلال و نابودی جرثومه فساد و تباهی و غده سرطانی در جغرافیایی ممالک اسلامی را سرعت می‌بخشد و طنین آزادی بیت‌المقدس و رهایی ملت مظلوم و بی‌دفاع فلسطین را جهانگیر خواهد ساخت.