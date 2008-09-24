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۳ مهر ۱۳۸۷، ۱۶:۲۴

فرهنگسرای موقت قدس در میدان فلسطین افتتاح می‌شود

رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران از فعالیت فرهنگسرای موقت قدس در میدان فلسطین با همکاری 10 فرهنگسرا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل روابط عمومی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران اعلام کرد احمد نوریان گفت: توزیع محصولات فرهنگی، مجموعه عکس‌های نمایشگاهی، پخش فیلم مقاومت، غرفه کاریکاتور و اجرای برنامه‌های متنوع از اقدام‌های این فرهنگسرا است.

وی افزود: تهیه و توزیع بسته‌های نمایشگاهی برای برپایی نمایشگاه در مراکز سازمان و مساجد شهر، تهیه و انتشار کتاب مترو و اتوبوس ویژه روز قدس، تهیه و نصب بنرهای شهری نیز از دیگر اقدام‌های سازمان برای برپایی هر چه باشکوهتر آئین این روز جهانی و بزرگ است.

بسته نمایشگاهی شامل 48 اثر در شمارگان 50 هزار در قطع 40×30 سانتیمتر است که به کاریکاتورهای مرتبط با موضوع اشغال فلسطین، آثار منتخب هنرمندان جهان در جشنواره کاریکاتور غزه و همچنین تعدادی از کاریکاتورهای منتخب امید حجا هنرمند مصری، عکس‌های آلفرد یعقوبزاده نیز از دیگر موضوع‌های نمایشگاه است.

نوریان از اختصاص محصولاتی برای کودکان و نوجوانان خبر داد و خاطرنشان ساخت: سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در کنار توجه به رسالت‌های اصلی خود در گسترش فرهنگ عمومی و ارتقای زندگی شهروندان و رسیدن به هدف مطلوب خود که شهر فرهنگی، شهروند فرهنگی است، به مناسبت‌های مذهبی و ملی توجه ویژه دارد.

کد مطلب 754965

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