به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل روابط عمومی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران اعلام کرد احمد نوریان گفت: توزیع محصولات فرهنگی، مجموعه عکسهای نمایشگاهی، پخش فیلم مقاومت، غرفه کاریکاتور و اجرای برنامههای متنوع از اقدامهای این فرهنگسرا است.
وی افزود: تهیه و توزیع بستههای نمایشگاهی برای برپایی نمایشگاه در مراکز سازمان و مساجد شهر، تهیه و انتشار کتاب مترو و اتوبوس ویژه روز قدس، تهیه و نصب بنرهای شهری نیز از دیگر اقدامهای سازمان برای برپایی هر چه باشکوهتر آئین این روز جهانی و بزرگ است.
بسته نمایشگاهی شامل 48 اثر در شمارگان 50 هزار در قطع 40×30 سانتیمتر است که به کاریکاتورهای مرتبط با موضوع اشغال فلسطین، آثار منتخب هنرمندان جهان در جشنواره کاریکاتور غزه و همچنین تعدادی از کاریکاتورهای منتخب امید حجا هنرمند مصری، عکسهای آلفرد یعقوبزاده نیز از دیگر موضوعهای نمایشگاه است.
نوریان از اختصاص محصولاتی برای کودکان و نوجوانان خبر داد و خاطرنشان ساخت: سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در کنار توجه به رسالتهای اصلی خود در گسترش فرهنگ عمومی و ارتقای زندگی شهروندان و رسیدن به هدف مطلوب خود که شهر فرهنگی، شهروند فرهنگی است، به مناسبتهای مذهبی و ملی توجه ویژه دارد.
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