آغاز نشست شورای حکام درباره ایران / قرائت بیانیه نم در حمایت از ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ها، علی اصغر سلطانیه نماینده دائم ایران در شورای حکام آژانس بیانیه تهران را درباره فعالیت های هسته ای صلح آمیز ایران قرائت خواهد کرد.

همچنین در نشست امروز بیانیه کشورهای جنبش عدم تعهد عضو شورای حکام ( گروه نم ) در حمایت از فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران و همکاری های تهران با آژانس توسط نماینده کوبا قرائت شد.

محمد البرادعی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارش هایی که تاکنون به شورای حکام آژانس ارائه کرده ، صلح آمیز بودن برنامه های هسته ای ایران را تایید کرده است.

البرادعی در کنار تایید صلح آمیز بودن برنامه های هسته ای ایران خواستار پاسخ تهران به مطالعات ادعایی طرح شده از سوی آمریکاست.