  1. سیاست
  2. سایر
۳ مهر ۱۳۸۷، ۱۶:۳۹

آغاز نشست شورای حکام درباره ایران / قرائت بیانیه نم در حمایت از ایران

آغاز نشست شورای حکام درباره ایران / قرائت بیانیه نم در حمایت از ایران

امروز در شرایطی نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی آغاز شد که گروه نم بار دیگر از ایران در برابر فشار غرب حمایت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ها، علی اصغر سلطانیه نماینده دائم ایران در شورای حکام آژانس بیانیه تهران را درباره فعالیت های هسته ای صلح آمیز ایران قرائت خواهد کرد.

همچنین در نشست امروز بیانیه کشورهای جنبش عدم تعهد عضو شورای حکام ( گروه نم ) در حمایت از فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران و همکاری های تهران با آژانس توسط نماینده کوبا قرائت شد.

محمد البرادعی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارش هایی که تاکنون به شورای حکام آژانس ارائه کرده ، صلح آمیز بودن برنامه های هسته ای ایران را تایید کرده است.

البرادعی در کنار تایید صلح آمیز بودن برنامه های هسته ای ایران خواستار پاسخ تهران به مطالعات ادعایی طرح شده از سوی آمریکاست.

کد مطلب 754966

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها