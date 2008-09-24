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۳ مهر ۱۳۸۷، ۱۶:۳۸

گزارش خبرنگار مهر از ازبکستان/

شکست سنگین سایپا و حذف از لیگ قهرمانان / ناکامی دومین نماینده ایران

شکست سنگین سایپا و حذف از لیگ قهرمانان / ناکامی دومین نماینده ایران

تیم فوتبال سایپا با شکست سنگین برابر تیم فوتبال کوروچی ازبکستان وداع تلخی با رقابت های لیگ قهرمانان آسیا داشت.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ازبکستان، تیم های فوتبال کوروچی ازبکستان و سایپا ایران عصر امروز برگزار کننده آخرین دیدار از مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا بودند که در این مسابقه تیم میزبان موفق شد با نتیجه 5 بر یک شاگردان لیتبارسکی را مغلوب کرده و در مجموع با برتری 7 بر 3 به جمع چهار تیم برتر آسیا راه یابد.

در این دیدار که در ورزشگاه MHSK - ارتش کوروچی- شهر تاشکند برگزار شد، ویلانووا(9، 18-پنالتی و 52)، ریوالدو(45-پنالتی) و لوئیزائو(68) برای تیم کوروچی گلزنی کردند و صابر میرقربانی(48) تنها گل سایپا را به ثمر رساند.

پیش از این هم تیم های فوتبال آدلایدیونایتد استرالیا، گامبا اوزاکا و اوراواردز ژاپن با برتری برابر حریفان خود به مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا صعود کرده بودند.

تیم های سایپا و سپاهان نمایندگان ایران در این دوره از رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا بودند که سپاهان در همان مرحله مقدماتی حذف شد و سایپا نیز در مرحله یک چهارم نهایی مغلوب کوروچی شد و از دور رقابتها کنا رفت.

کد مطلب 754969

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