شکست سنگین سایپا و حذف از لیگ قهرمانان / ناکامی دومین نماینده ایران

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ازبکستان، تیم های فوتبال کوروچی ازبکستان و سایپا ایران عصر امروز برگزار کننده آخرین دیدار از مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا بودند که در این مسابقه تیم میزبان موفق شد با نتیجه 5 بر یک شاگردان لیتبارسکی را مغلوب کرده و در مجموع با برتری 7 بر 3 به جمع چهار تیم برتر آسیا راه یابد.

در این دیدار که در ورزشگاه MHSK - ارتش کوروچی- شهر تاشکند برگزار شد، ویلانووا(9، 18-پنالتی و 52)، ریوالدو(45-پنالتی) و لوئیزائو(68) برای تیم کوروچی گلزنی کردند و صابر میرقربانی(48) تنها گل سایپا را به ثمر رساند.

پیش از این هم تیم های فوتبال آدلایدیونایتد استرالیا، گامبا اوزاکا و اوراواردز ژاپن با برتری برابر حریفان خود به مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا صعود کرده بودند.

تیم های سایپا و سپاهان نمایندگان ایران در این دوره از رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا بودند که سپاهان در همان مرحله مقدماتی حذف شد و سایپا نیز در مرحله یک چهارم نهایی مغلوب کوروچی شد و از دور رقابتها کنا رفت.