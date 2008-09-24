گرامیداشت روز قدس ضرورتی دینی، عقلی و سیاسی است

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است : سه دهه قبل آن هنگام که حضرت امام خمینی (ره) آخرین روز ماه مبارک رمضان را روز قدس نامیدند شاید اهمیت این روز برای برخی آنچنان که باید و شاید روشن نبود اما امام راحل (ره) با بینش والا و دوراندیشی حکیمانه خود با اعلام این روز در این ماه مبارک به همگان گوشزد کردند که منازعه موجود در فلسطین یک منازعه اسلامی صهیونیستی است نه عربی ـ صهیونیستی و فلسطین نقطه برخورد تمدن بزرگ اسلامی و صهیونیسم ـ پلیدترین چهره استکبار جهانی ـ است.

در ادامه این بیانیه می خوانیم : قدس در حقیقت سمبل اسلامیت قضیه فلسطین و نماد مظلومیت سرزمینی است که همواره مورد طمع و آز استعمار در طول تاریخ بوده است و جنگ صلیبی قیمومت انگلستان و اشغال آن به دست صهیونیسم خود بهترین گواه بر این مدعاست. در تاکید بر اهمیت ویژه این مکان مقدس همین بس که خداوند بلند مرتبه در قرآن کریم در سوره اسرا آن را مبارک و پر خیر و برکت معرفی می کند و پیامبر عظیم الشأن اسلام نیز در شب اسرا و معراج با عزیمت به قدس شریف و عروج به آسمانها از این بقعه متبرکه بر قداست و عظمت آن تاکید فرمودند.

این بیانیه می افزاید : از این رو، احیای مناسبتها و یادمانهای مربوط به قدس و فلسطین به ویژه روز جهانی قدس نه تنها دیدگان امت اسلام را بیش از پیش نسبت به اساسی ترین قضیه خود معطوف می کند بلکه دژ مستحکم فکری و عقیدتی در میان مسلمانان در مقابل دشمنان انسانیت و اسلام ایجاد خواهد کرد. روز قدس نماد وحدت جهان اسلام و نقطه عزت و کرامت آن است. با این وصف، گرامیداشت این روز ماندگار ضرورتی دینی، عقلی و سیاسی است.

حماس تاکید کرده است : در وضعیتی که شاهد وقوع زشتترین جنایتهای تاریخی در حق ملت بی دفاع فلسطین هستیم این ملت چشم امید به حمایتهای برادران مسلمان خود دوخته است تا در نبرد حق و باطل در سرزمین پیامبران و مهبط وحی سهمی داشته باشند.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است : امسال در حالی این روز مبارک فرا می رسد که فلسطین اشغالی به ویژه نوار غزه وضعیت بسیار رقت بار و بغرنجی را تجربه می کند. زندانی شدن یک و نیم میلیون انسان بی دفاع در نوار غزه در سخت ترین شرایط انسانی و نبود حداقل امکانات برای ادامه حیات در این منطقه از جمله کمبود شدید دارو و مواد غذایی وقوع فاجعه ای انسانی در مقیاسی بسیار گسترده و بی سابقه در طول تاریخ را بیم می دهد که یک لحظه درنگ و تعلل مصیبت عظمای را به بار خواهد آورد که تاریخ مثل آن را به خود ندیده است.

در ادامه می خوانیم: اکنون اعلام حمایت گسترده از ستمدیدگان فلسطینی اندکی از بار مشکلات روحی و روانی ناشی از جنایتها و قتل عامهای اشغالگران به ویژه در این ماه مبارک خواهد کاست و موجب می شود که ملت فلسطین با دلگرمی و امید هر چه بیشتر به استقبال عید سعید فطر بروند.

حماس تصریح کرده است : امسال نیز که فلسطینیان با بذل جان خود و اجرای عملیات شهادت طلبانه در قدس اشغالی به استقبال روز جهانی قدس رفته اند حداقل انتظاری که از امت اسلام می رود تقویت وحدت و یکپارچگی و اعلام حمایت از برادران خود در فلسطین است. در این مناسبت مهم تاکید می کنیم:

1ـ قدس بخش لاینفکی از سرزمین تاریخی فلسطین و پایتخت معنوی مسلمانان است و هیچ کسی حق چشم پوشی از ذره ای از آن را ندارد و مذاکره کننده فلسطینی بداند که فلسطینیان با هرگونه امتیاز دهی درباره حقوق حقه خود به خصوص درباره قدس شریف مقابله خواهند کرد و اجازه نخواهند داد توطئه شوم دیگری علیه آنان رقم خورد.

2ـ بار دیگر به مسلمانان گوشزد می کنیم که قدس شریف در معرض خطرات و تهدیدات گسترده‌ای قرار دارد و هر روز شاهد اقدامات جدیدی از سوی اشغالگران صهیونیست در راستای یهودی سازی بیت المقدس با هدف زدودن هویت اسلامی و عربی آن هستیم.

3ـ از امت اسلام می خواهیم که به شیوه های گوناگون با هتک حرمت مقدسات اسلامی در فلسطین و با تلاشهای صهیونیستها برای تخریب مسجد الاقصی ـ قبله نخست مسلمانان ـ مقابله کنند و در این زمینه به وظایف خطیر خود عمل کنند.

4ـ انتظار می رود که در این مناسبت تاریخی جهان اسلام یکصدا و یکپارچه محاصره کشنده نوار غزه را محکوم کنند و اقدامی عملی برای شکستن آن از خود نشان دهند.

5ـ از ملتهای مسلمان به ویژه ملت شریف ایران که همیشه مدافع و حامی آرمان فلسطین بوده است می خواهیم با حضور با شکوه در راهپیمایی یوم الله قدس و شعار "مرگ بر اسرائیل و صهیونیسم" جانبداری یکطرفه آمریکا از رژیم غاصب صهیونیستی را محکوم کنند.