حمایت قاطع "نم" از تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه نم شامل 118 کشور عضو این جنبش ضمن حمایت از برنامه هسته ای صلح آمیز ایران در بیانیه خود اعلام کرد که تمامی کشورها حق آن را دارند تا انرژی هسته ای را برای مقاصد صلح آمیز استفاده کنند و آژانس باید بر اساس مقررات خود این موضوع را حل و فصل کند.

همچنین نم در بیانیه خود گفتگو و دیپلماسی بدون پیش شرط را بهترین شیوه و راه حل برای موضوع هسته ای ایران توصیف کرد.

آنها همچنین هرگونه اقدام نظامی علیه برنامه هسته ای ایران را نقض آشکار قوانین و مقررات سازمان ملل متحد عنوان کردند.

گزارشهای رسیده از وین حاکی از آن است که نم در بیانیه اخیر بسیار روشن تر از دفعات گذشته حمایت قاطع خود را از موضع هسته ای ایران اعلام کرده است.

این جنبش همچنین نگرانی عمیق خود را از اینکه ایران هنوز اسناد اصلی مربوط به ادعای نظامی بودن برنامه های هسته ای خود را دریافت نکرده اعلام کرد و این روند را سیاست دوگانه آژانس در قبال ایران توصیف کرد.

در همین رابطه امروز پنج عضو ائم شورای امنیت بعلاوه آلمان موسوم به گروه 1+5 امروز نشست خود را برای بررسی تحریم های بیشتر علیه ایران به سبب مخالفت روسیه و چین لغو کرد و علی اصغر سلطانیه آن را نشانه ای مثبت توصیف و اعلام کرد که جامعه جهانی صدای ایران را شنیده است.

لحظاتی بعد علی اصغر سلطانیه نماینده ایران در شورای حکام نیز بیانیه ایران را قرائت خواهد کرد.