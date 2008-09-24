خانه نخبگان جوان خوزستان تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، علی اصغر وحیدی امروز در دیدار با نخبگان جوان استان با تأکید بر اهمیت بهره گیری از توانمندی های این گروه اظهار داشت: عدم وجود تشکیلات منسجم و هماهنگ در کشور برای ساماندهی امور نخبگان، ریشه اصلی پیدایش مشکلات این قشر جوان است، در حال حاضر تشکل هایی برای ریشه یابی مشکلات نخبگان و ارائه راهکارهای مفید و سازنده برای رفع این مشکلات تشکیل شده است.
وی به ضرورت بهره گیری از ایده های خلاقانه نخبگان اشاره کرد و گفت: با توجه به چالش های فرهنگی جهان و مقاومتی که در مقابل ایده های نو وجود دارد، جایگزین سازی این ایده ها به جای روش ها و طرح های قدیمی، در سیستم های دولتی و دستگاه ها دشوار است اما در سال نوآوری و شکوفایی محقق خواهد شد.
در این نشست، مصطفی منتظرالمهدی مشاور جوان استانداری در خصوص اقدامات اجرایی ویژه نخبگان اظهار داشت: مقدمات راه اندازی سایتی برای نخبگان جوان با هدف پرورش نخبگان در استان انجام شده و طراحی بانک اطلاعات جوانان و ایده، دو طرح مهم این سایت خواهد بود.
همچنین ، مدیر سازمان ملی جوانان خوزستان با اشاره به شناسایی 800 نخبه استان بر مبنای شاخص های بنیاد ملی نخبگان تصریح کرد: خانه نخبگان جوان با استفاده از اعتبارات استانداری راه اندازی خواهد شد.
حجه الاسلام کلاه کج ادامه داد: در این راستا سازمان ملی جوانان، ضمن شناسایی نخبگان جوان، از برگزاری انتخابات هیئت رئیسه، پس از ماه مبارک رمضان حمایت خواهد کرد، خانه نخبگان جوان امکان بررسی مسائل و مشکلات این قشر با حضور خودشان و در قالب مرکزی غیردولتی را فراهم می کند.
وی همچنین به توزیع بروشورهای مرتبط با کسب اطلاعات جوانان خوزستانی اشاره کرد و افزود: این بروشورها به منظور کسب اطلاعات، بررسی میزان توانمندی جوانان در حوزه های مختلف، میزان تمایل آنان به مشارکت های اجتماعی و سطح آگاهی آنان از برنامه های مرتبط با جوانان در دستگاه های اجرایی، به منظور تأمین محتوای بانک جامع اطلاعات جوانان استان، در مراکز تجمع جوانان توزیع شده است.
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