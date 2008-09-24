مراسم غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدا فردا برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با صدور اطلاعیه ای ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره شهدای گلگون کفن انقلاب اسلامی و پاسداشت ارزشهای والای دفاع مقدس و مقام شامخ و رفیع شهدای انقلاب اسلامی از عموم امت حزب الله و شهید پرور ایران اسلامی خواست تا در آخرین روز از هفته دفاع مقدس و در آخرین پنجشنبه ماه پرخیر و برکت رمضان المبارک و در آستانه روز جهانی قدس با حضوری پرشور و معنوی در مراسم غبارروبی و عطرافشانی و گلریزان مزار پاک و مطهر شهدا که فردا پنجشنبه سوم مهر راس ساعت 15 در تمامی گلزار شهدا برگزار می شود شرکت کنند.

این مراسم به صورت ویژه در گلزار شهدای بهشت زهرای تهران برگزار می شود و مردم فهیم و قدرشناس با حضور خانواده های شهدا، جانبازان و آزادگان با آرمانهای والای شهدا و امام شهدا تجدید میثاق می نمایند و یاد و خاطره آنها را گرامی می دارند.