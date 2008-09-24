شکست پیام پل صعود به رده های بالاست/ صباباتری روزهای درخشانی پیش رو دارد

امیرحسین فشنگچی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد دیدار این تیم با پیام مشهد گفت: پیام تیم ناشناخته ای است و با عملکردی که برابر پرسپولیس از خود نمایش گذاشت، نشان داد می تواند برای هر تیمی مشکل ساز شود.

وی با بیان اینکه کریمی تمهیدات لازم را برای شکست این تیم در قم به بازیکنان منتقل کرده، افزود: همیشه بازی کردن با تیم های پائین جدول سخت است زیرا آنها تنها برای پیروزی به میدان می آیند و مطمئنا غفلت کردن از این تیم ها می تواند عواقب بدی به همراه داشته باشد، پس باید برابر این تیم با قدرت ظاهر شویم و اجازه ندهیم آنها با امتیاز به شهر خود باز گردند.

مهاجم تیم فوتبال صباباتری خاطرنشان کرد: مطمئنا برای پیروزی مقابل پیام به میدان می رویم و کسب 3 امتیاز این دیدار می تواند همانند پل صعود صباباتری به رده های بالای جدول عمل کند.

وی با بیان اینکه شروع دیرهنگام تمرینات صباباتری باعث شد بازیکنان این تیم امتیازات حساسی را در هفته های نخست از دست بدهند، اضافه کرد: ما در 15 روز تعطیلی لیگ بدنسازی خوبی انجام داده ایم و امروز هم از نظر بدنی و هماهنگی تیمی در شرایط بسیارخوبی قرار داریم و قطعا با چنین شرایطی روزهای درخشانی را پیش رو خواهیم داشت.

فشنگچی در پایان گفت: صباباتری در بازی های آینده با قدرت به میدان می رود و با شکست حریفان خود، ضمن جبران امتیازات از دست داده، به صدرجدول نزدیک می شود. همچنین مطمئن باشید صباباتری در پایان فصل جزو سه تیم بالای جدول خواهد بود.