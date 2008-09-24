دعوت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از مردم برای شرکت در راهپیمایی روز قدس

به گزارش خبرگزاری مهر ، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و ستاد مرکزی قدس و انتفاضه در اطلاعیه ای به مناسبت فرا رسیدن آخرین جمعه ماه مبارک رمضان و روز جهانی قدس از مومنین روزه دار و امت حق طلب و خداجوی ایران اسلامی خواست تا با حضوری پرشور، گسترده و معنوی در راهپیمایی عظیم مردمی روز جهانی قدس حمایتهای خود را از آزادی قدس شریف و بیت المقدس اعلام کنند.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اعلام کرد: روز جمعه 5/7/87 مصادف با آخرین جمعه از ماه مبارک رمضان مردم مومن و روزه دار ایران اسلامی در تایید فرمان تاریخی حضرت امام خمینی(ره) با دلهایی مملو از عشق به مسجد الاقصی و قدس شریف با اراده هایی مصمم و پولادین مشتهایی گره کرده و محکم دست در دست یکدیگر رهایی فلسطین را از چنگال رژیم غاصب صهیونیستی همراه و همزبان و همدل با دیگر ملتهای مسلمان و آزاده در اعلام برائت از مشرکان و انزجار از اشغال فلسطین حمایتهای همه جانبه را معطوف حقانیت و مظلومیت فلسطین، این "پاره تن اسلام" می نمایند و در راهپیمایی عظیم و مردمی قبل از برگزاری نماز عبادی - سیاسی جمعه از ساعت 30/9 صبح از مسیرهای اعلام شده به سمت میعادگاههای نماز جمعه در سراسر کشور می خروشند و فریاد بر می آورند "مرگ بر آمریکا" و "مرگ بر اسرائیل" ، "الله اکبر"، "لا اله الا الله" و "محمد رسول الله" و لرزه بر اندام نحیف و پیکره بی جان و رمق اسرائیل غاصب می اندازند.

در ادامه این بیانیه آمده است : اسرائیل این غده سرطانی و ننگ انسانیت و تاریخ اشغال قدس شریف و غصب سرزمین اسلامی فلسطین از مردمان آن و تشکیل دولت جعلی ترور و خشونت اسرائیل ، ولد نامشروع ام الفساد قرن شیطان بزرگ (آمریکای جنایتکار) و پیر استعمار (انگلیس خائن) است.

این جرثومه فساد و تباهی حاصل طراحی سناریوی استعماری و شیطانی در 60 سال پیش بود که از طریق مهاجرت و کوچ دادن یهودیان از اقصی نقاط جهان به فلسطین و اخراج و آواره کردن ملت مظلوم این سرزمین صورت پذیرفت. قدس نقطه وحدت و تلاقی تمامی دیدگاههای جهان اسلام با جهان کفر است.

قدس نقطه جدایی دین اسلام از کفر و الحاد است و آغازیدن نبرد حق و باطل و سروش خروش و حوشش امتهای اسلامی. قدس بزنگاهی در انتهای مظلومتی است، حلقه وصل، نزدیکی و اتحاد کشورها و دولتهای اسلامی است. امروز فلسطین به عمق نگاههای بشر دوستانه و آزادیخواهان تو را می خواند، مرا و ما را که چگونه به حمایت از پاره تن اسلام و سرزمین وحی و انبیاء الهی می شناسیم.

فلسطین امروز آبستن حوادث تاریخ ساز آینده بشریت است و ظهور منجی موعود را به انتظار نشسته و صبورانه به کشمکش و جدال حق و باطل می نگرد و اهتزاز پرچم و بیرق حق را در سرتاسر گیتی چشم انتظار است و مرا و تو را چه می شود که بی صبرانه در آغوش کشیدن قبله گاه اول مسلمینش را با چشمانی غمبار به انتظار لحظه ها نشسته ایم و با خروشیدن فرزندان غیورمان در آخرین جمعه از ماه مبارک رمضان هیبت پوشالی دشمن را به سخره گرفته ایم. وعده دیدار من و تو در اقیانوس بیکران ملت مبارز مقتدر ایران اسلامی و میعادگاه (نماز جمعه) آزادیخواهان جهان در تجلی و تلاءلو وحدت و انسجام مسلمانان در روز جهانی قدس.