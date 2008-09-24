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۳ مهر ۱۳۸۷، ۱۹:۰۸

در اطلاعیه ای اعلام شد:

دعوت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از مردم برای شرکت در راهپیمایی روز قدس

دعوت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از مردم برای شرکت در راهپیمایی روز قدس

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از عموم مردم قهرمان و مبارز ایران اسلامی خواست تا در راهپیمایی عظیم روز قدس حضوری پرشور داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر ، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و ستاد مرکزی قدس و انتفاضه در اطلاعیه ای به مناسبت فرا رسیدن آخرین جمعه ماه مبارک رمضان و روز جهانی قدس از مومنین روزه دار و امت حق طلب و خداجوی ایران اسلامی خواست تا با حضوری پرشور، گسترده و معنوی در راهپیمایی عظیم مردمی روز جهانی قدس حمایتهای خود را از آزادی قدس شریف و بیت المقدس اعلام کنند.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اعلام کرد: روز جمعه 5/7/87 مصادف با آخرین جمعه از ماه مبارک رمضان مردم مومن و روزه دار ایران اسلامی در تایید فرمان تاریخی حضرت امام خمینی(ره) با دلهایی مملو از عشق به مسجد الاقصی و قدس شریف با اراده هایی مصمم و پولادین مشتهایی گره کرده و محکم دست در دست یکدیگر رهایی فلسطین را از چنگال رژیم غاصب صهیونیستی همراه و همزبان و همدل با دیگر ملتهای مسلمان و آزاده در اعلام برائت از مشرکان و انزجار از اشغال فلسطین حمایتهای همه جانبه را معطوف حقانیت و مظلومیت فلسطین، این "پاره تن اسلام" می نمایند و در راهپیمایی عظیم و مردمی قبل از برگزاری نماز عبادی - سیاسی جمعه از ساعت 30/9 صبح از مسیرهای اعلام شده به سمت میعادگاههای نماز جمعه در سراسر کشور می خروشند و فریاد بر می آورند "مرگ بر آمریکا" و "مرگ بر اسرائیل" ، "الله اکبر"، "لا اله الا الله" و "محمد رسول الله" و لرزه بر اندام نحیف و پیکره بی جان و رمق اسرائیل غاصب می اندازند.

در ادامه این بیانیه آمده است : اسرائیل این غده سرطانی و ننگ انسانیت و تاریخ اشغال قدس شریف و غصب سرزمین اسلامی فلسطین از مردمان آن و تشکیل دولت جعلی ترور و خشونت اسرائیل ، ولد نامشروع ام الفساد قرن شیطان بزرگ (آمریکای جنایتکار) و پیر استعمار (انگلیس خائن) است.

این جرثومه فساد و تباهی حاصل طراحی سناریوی استعماری و شیطانی در 60 سال پیش بود که از طریق مهاجرت و کوچ دادن یهودیان از اقصی نقاط جهان به فلسطین و اخراج و آواره کردن ملت مظلوم این سرزمین صورت پذیرفت. قدس نقطه وحدت و تلاقی تمامی دیدگاههای جهان اسلام با جهان کفر است.

قدس نقطه جدایی دین اسلام از کفر و الحاد است و آغازیدن نبرد حق و باطل و سروش خروش و حوشش امتهای اسلامی. قدس بزنگاهی در انتهای مظلومتی است، حلقه وصل، نزدیکی و اتحاد کشورها و دولتهای اسلامی است. امروز فلسطین به عمق نگاههای بشر دوستانه و آزادیخواهان تو را می خواند، مرا و ما را که چگونه به حمایت از پاره تن اسلام و سرزمین وحی و انبیاء الهی می شناسیم.

فلسطین امروز آبستن حوادث تاریخ ساز آینده بشریت است و ظهور منجی موعود را به انتظار نشسته و صبورانه به کشمکش و جدال حق و باطل می نگرد و اهتزاز پرچم و بیرق حق را در سرتاسر گیتی چشم انتظار است و مرا و تو را چه می شود که بی صبرانه در آغوش کشیدن قبله گاه اول مسلمینش را با چشمانی غمبار به انتظار لحظه ها نشسته ایم و با خروشیدن فرزندان غیورمان در آخرین جمعه از ماه مبارک رمضان هیبت پوشالی دشمن را به سخره گرفته ایم. وعده دیدار من و تو در اقیانوس بیکران ملت مبارز مقتدر ایران اسلامی و میعادگاه (نماز جمعه) آزادیخواهان جهان در تجلی و تلاءلو وحدت و انسجام مسلمانان در روز جهانی قدس.

کد مطلب 754995

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