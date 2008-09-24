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۳ مهر ۱۳۸۷، ۱۷:۲۳

اعلام آمادگی روسیه برای ساخت نیروگاه در ترکیه

در مناقصه ای که امروز در آنکارا در ارتباط با ساخت نیروگاه هسته ای این کشور برگزار شد تنها روسیه آمادگی خود را برای ساخت نیروگاه اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، در مناقصه امروز که در آنکارا برگزار شد کنسرسیوم روسی ترکی "اتم استروی اکسپورت- اینتر رائو- پارک تکنیک" پیشنهاد خود را برای ساخت اولین نیروگاه ترکیه ارائه داده است.

این کنسریوم ترکی - روسی به همراه شرکت انرژی اتمی AECL کانادا، سوئز ترکتبل (بلژیکی- فرانسوی) واحد سرمایه گذاری N.V (هلند)، کنسرسیوم ترکی خطاط هولدینگ هما و "ای. کی.انرژی" ترکیه شش شرکت کننده بودند که پیشنهادات خود را در بسته ای در مناقصه امروز ارائه دادند.

مقامات گفتند که در بین پاکت های ارائه شده تنها استروی اکسپورت- اینتر رائو- پارک تکنیک، پیشنهاد را ارائه داده و مابقی حاوی پیشنهاد نیستند.

ترکیه بر آن است تا اولین نیروگاه خود را تا سال 2015 بسازد و برای ساخت این نیروگاه آن را به شرکت های خارجی و داخلی پیشنهاد داده است.

کد مطلب 754999

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