توافق آمريكا و اتحاديه اروپا براي مبارزه با تروريسم

به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از خبرگزاري سي ان ان بوش رئيس جمهور آمريكا پس از ديدار با مقامات اتحاديه

اروپا يي در واشنگتن اعلام كرد: ما توافقنامه جديدي امضا كرديم كه امكان همكاري هاي گسترده درزمينه هاي قانوني و امنيتي را براي مبارزه فراگير با تروريسم و سرعت بخشيدن به دستگيري متهمان فراهم مي سازد. او همچنين افزود : بر اساس اين توافقنامه ما تيم هاي تحقيق مشترك تشكيل مي دهيم ودرباره حسابهاي بانكي مشكوك تبادل اطلاعات مي كنيم.

بوش همچنين از مقامات رسمي اتحاديه اروپا خواست كه مانع از كمكهاي مالي به سازمانهاي فلسطيني كه او آنها را تروريستي خواند شوند . رئيس جمهور آمريكا گفت : ما و اتحاديه اروپا بايد اقدامات جديدي را عليه مرگبارترين تهديد امنيت جهاني يعني گسترش سلاحهاي هسته اي ، بيولوژيكي و شيميايي اتخاذ كنيم .

بوش همچنين بار ديگرايران را به تلاش براي دستيابي سلاحهاي هسته اي متهم كرد و گفت جامعه بين الملل بايد اين كشور را به رعايت تعهداتش در قبال آژانس انرژي اتمي وادار كند . بوش گفت اتحاديه اروپا هم درباره فشار بر كره شمالي و ايران براي توقف فعاليتهاي هسته اي اتفاق نظر دارد.