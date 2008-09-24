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۳ مهر ۱۳۸۷، ۱۷:۰۹

سرگذشت نویسنده "دوشیزه و مرگ" در سینما حقیقت

سرگذشت نویسنده "دوشیزه و مرگ" در سینما حقیقت

مستند بلند "عهدی با مردگان" ساخته پیتر ریمونت کانادایی درباره آریل دورفمن نمایشنامه‌نویس مشهور و خالق "دوشیزه و مرگ" در جشنواره سینما حقیقت روی پرده می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی جشنواره سینما حقیقت اعلام کرد "عهدی با مردگان" تاکنون در بیش از 40 جشنواره بین‌المللی نظیر برلین، آمستردام، تورنتو، روتردام و... به نمایش درآمده و زندگی پرفراز و نشیب دورفمن را به تصویر می‌کشد.

ریمونت کارگردان این مستند بلند از مستندسازان برجسته کانادایی است که جوایز مهمی چون جایزه بزرگ جشنواره ساندنس و جایزه امی بهترین فیلم مستند برای "با شیطان دست بده" را در پرونده دارد.

دومین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران: سینما حقیقت روزهای 23 تا 28 مهرماه در تهران برگزار خواهد شد.

کد مطلب 755001

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