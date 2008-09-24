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۳ مهر ۱۳۸۷، ۱۷:۱۹

در دنباله روی از آمریکا ؛

اتحادیه اروپا خواستار تعلیق غنی سازی از سوی ایران شد

اتحادیه اروپا خواستار تعلیق غنی سازی از سوی ایران شد

اتحادیه اروپا با پیروی از سیاستهای واشنگتن در بیانیه ای خواستار تعلیق غنی سازی از سوی ایران شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، اتحادیه اروپا در بیانیه ای به مناسبت بررسی برنامه هسته ای ایران در شورای حکام آژانس با تکرار ادعاهای سابق اعلام کرد: با وجود تکذیب تهران به نظر می رسد برنامه های هسته ای ایران رویکردی تسلیحاتی داشته است.

در این بیانیه از تهران خواسته شده است غنی سازی را تعلیق کند.

در نشست امروز شورای حکام آژانس، بیانیه کشورهای جنبش عدم تعهد عضو شورای حکام ( گروه نم ) در حمایت از فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران و همکاری های تهران با آژانس توسط نماینده کوبا قرائت شد.

محمد البرادعی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارش هایی که تاکنون به شورای حکام آژانس ارائه کرده ، صلح آمیز بودن برنامه های هسته ای ایران را تایید کرده است.

البرادعی در کنار تایید صلح آمیز بودن برنامه های هسته ای ایران خواستار پاسخ تهران به مطالعات ادعایی طرح شده از سوی آمریکاست.

کد مطلب 755008

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