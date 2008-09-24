کشورهای اسلامی بایدبرای جلوگیری از وقوع فاجعه انسانی در غزه اقدام کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی در این راستا ظهر امروز با محمد بن مبارک الخلیفی رئیس مجلس شورای قطر گفتگو کرد.

لاریجانی در این گفتگو با اشاره به تلاشهای صورت گرفته از سوی مجلس شورای اسلامی برای کمک به رفع مشکلات حاد و محدودیتهای مردم فلسطین گفت: رژیم صهیونیستی در ایام ماه مبارک رمضان با اعمال محدودیتهای شدید و غیرانسانی علیه مردم بی پناه فلسطین زندگی را بر آنان بسیار دشوار ساخته است.

وی یادآور شد: وظیفه انسانی و اسلامی تمام کشورهای مسلمان حمایت از مردم تحت محاصره فلسطین است که حتی از مواد غذایی و دارویی نیز محروم شده اند.

وی علت این سختگیریها علیه مردم فلسطین توسط رژیم صهیونیستی را تلاش این رژیم برای سرپوش نهادن به مشکلات داخلی اش ارزیابی کرد.

رئیس مجلس افزود: باید با حمایتهای معنوی و کمکهای انسان دوستانه به مردم فلسطین آنان را در رهایی از شرایط ناگوار و دشوار کنونی یاری داد.

محمد بن مبارک الخلیفی رئیس مجلس شورای قطر ضمن تقدیر از تلاشها و اقدامات جمهوری اسلامی ایران و اهتمام خاص مجلس شورای اسلامی در حمایت از مردم مسلمان فلسطین گفت: من با رئیس مجلس شورای اسلامی هم عقیده هستم که مسئله فلسطین یک موضوع حیاتی است و در شرایط کنونی این کشور اقتضا می کند که آحاد امت اسلامی صفوف خود را در حمایت از مردم مظلوم فلسطین یکپارچه سازند .

وی خاطرنشان کرد: قطر آماده هر گونه همکاری در این ارتباط با جمهوری اسلامی ایران است.

همچنین روسای مجالس ایران و سنگال در گفتگوی تلفنی آخرین تحولات سرزمینهای اشغالی فلسطین و اقدامات غیرانسانی رژیم صهیونیستی در جلوگیری از ارسال امکانات دارویی و غذایی به این مناطق بویژه نوار غزه را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.

رئیس مجلس شورای اسلامی در این گفتگو با بیان اینکه رفتار وحشیانه رژیم اشغالگر قدس مناطق فلسطینی بویژه نوار غزه را در آستانه بحران انسانی قرار داده است گفت: جهان اسلام باید بر ضد اقدامات و جنایات وحشیانه رژیم صهیونیستی و ارسال کمکهای انسانی به غزه اقدام جدی به عمل آورد.

بر اساس این گزارش مکی سال رئیس مجلس سنگال نیز در این گفتگوی تلفنی با قدردانی از نقش پیشروانه جمهوری اسلامی ایران در دفاع از آرمان فلسطین گفت: دولت سنگال همواره حامی ملت مظلوم فلسطین بوده و سیاستهای ضد انسانی رژیم صهیونیستی را تقبیح کرده است.

وی آمادگی کشورش را برای همکاری با ایران در جهت حمایت از ملت مظلوم فلسطین مورد تاکید قرار داد.

لاریجانی در ادامه رایزنیهای سیاسی خود را روسای پارلمانهای کشورهای اسلامی ظهر امروز همچنین با فاطمه سیسه رئیس مجلس گامبیا گفتگو کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در این گفتگوی تلفنی با بیان اینکه این روزها رژیم صهیونیستی به علت تشدید بحران داخلی خود با محاصره مناطق فلسطینی و جلوگیری از ارسال دارو و کمکهای غذایی به این مناطق فشار و ستم زیادی به مردم بیگناه فلسطین بویژه نوار غزه می آورد گفت: کشورهای اسلامی و مجامع بین المللی باید برای جلوگیری از وقوع فاجعه ای انسانی در غزه اقدام کند.

وی خواستار اعمال فشار جامعه جهانی برای جلوگیری از اقدامات غیرانسانی و وحشیانه رژیم اشغالگر قدس شد.

لاریجانی ملت فلسطین را قربانی سیاستهای تروریستی و غیرانسانی رژیم صهیونیستی عنوان کرد.

فاطمه سیسه رئیس مجلس گامبیا نیز در این گفتگوی تلفنی از تلاشهای رئیس مجلس شورای اسلامی جهت دفاع از آرمان فلسطین تقدیر کرد و افزود: کشورهای اسلامی با تلاش دسته جمعی نباید اجازه دهند چنین مشکلات و جنایاتی در فلسطین به وقوع بپیوندد.

وی با تاکید بر حمایت قاطع کشورش از آرمان فلسطین گفت: گامبیا در موضوع فلسطین پشت سر ایران حرکت می کند و از سیاستهای ایران در دفاع از ملت مظلوم فلسطین حمایت می کند.

رئیس مجلس گامبیا در این گفتگوی تلفنی همچنین خواستار توسعه همکاریهای فی مابین در تمامی زمینه ها بویژه روابط پارلمانی شد.