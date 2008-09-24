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۳ مهر ۱۳۸۷، ۱۷:۴۲

در تمرین امروز روی داد؛

احتمال شکستگی پای ابراهیم تقی پور / تکل خون آلود برهانی!

احتمال شکستگی پای ابراهیم تقی پور / تکل خون آلود برهانی!

فوتبال درون تیمی آبی پوشان تهرانی در تمرین امروز با تکل خطرناک آرش برهانی روی پای ابراهیم تقی پور و صدمه دیدگی شدید وی نیمه کاره رها شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین عصر امروز تیم فوتبال استقلال در شرایطی که رو به پایان بود به خاطر یک اتفاق نگران کننده نیمه کاره رها شد.

در حالی که بازیکنان این تیم به دستور امیر قلعه نویی مشغول فوتبال درون تیمی بودند تکل خطرناک آرش برهانی روی پای ابراهیم تقی پور برای دقایقی فضای زمین شماره دو ورزشگاه آزادی را در سکوت فرو برد.

پس از انجام این تکل تقی پور نقش بر زمین شد و در حالی که از نایحه پا دچار خونریزی شدید شده بود و جوراب ورزشی اش پر از خون شده بود، از درد به خود پیچید. دکتر نوروزی پزشک تیم استقلال نیز که بر بالین تقی پوش حاضر شده بود احتمال ضعیف شکستگی پای تقی پور را اعلام کرد اما اعلام دقیق این خبر را به فردا و پس از انجام معاینات لازم عنوان کرد.

کد مطلب 755019

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