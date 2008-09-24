اروپا خواهان تداوم گفتگوها با تهران است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، "فرانسوا دنیو" در نشست شورای حکام مدعی شد که ایران حق زیرسئوال بردن آژانس یا شورای امنیت را ندارد.

وی ادامه داد: اروپا در کنار تاکید بر حمایت از تصمیمات شورای امنیت درباره برنامه هسته ای ایران، بر ادامه گفتگوها با تهران هم اصرار دارد.

همچنین در نشست امروز بیانیه کشورهای جنبش عدم تعهد عضو شورای حکام ( گروه نم ) در حمایت از فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران و همکاریهای تهران با آژانس توسط نماینده کوبا قرائت شد.

محمد البرادعی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارش هایی که تاکنون به شورای حکام آژانس ارائه کرده، صلح آمیز بودن برنامه های هسته ای ایران را تایید کرده است.

البرادعی در کنار تایید صلح آمیز بودن برنامه های هسته ای ایران خواستار پاسخ تهران به مطالعات ادعایی طرح شده از سوی آمریکاست.