کاهش 82 درصدی خشونتها در ماه رمضان / تکرار اتهامات واهی علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری اصوات العراق، یک منبع در پلیس نینوا گفت : نیروهای امنیتی عراق چهار مرد مسلح را در جریان عملیاتی در غرب موصل بازداشت کردند.



منابع امنیتی و پزشکی عراق نیز امروز از کشته شدن 18 تن از نیروهای پلیس و شوراهای بیداری در دیاله واقع در شمال شرق بغداد خبر دادند.



به گفته این منابع، 10 نیروی پلیس و هشت نفر از اعضای شوراهای بیداری بر اثر کمین افراد مسلح در شهرک خان بنی سعد در استان دیاله کشته شدند.

این در حالی است که سخنگوی رسمی طرح اعمال قانون در بغداد بدون ارائه هرگونه مدرکی افزایش عملیات ترور با بمبهای کارگذاشته شده در خودروها و سلاحهای بدون صدا را به ورود گروههای خاص از ایران نسبت داد و از شهروندان عراقی خواست پیش از سوار شدن بر خودروهای خود آنها را بازرسی کنند.



سرلشگر قاسم عطا در یک کنفرانس مطبوعاتی در بغداد مدعی شد: اطلاعاتی که در دست داریم ورود گروههای خاص از طریق مرزهای ایران از دو هفته پیش برای اجرای ترورها با بمبهای جاسازی شده در خودروها و سلاحهای بدون صدا را تایید می کند.



عطا افزود : نیروهای امنیتی عراق در فاصله هفتم تا 24 سپتامبر موفق به کشتن دو مرد مسلح، دستگیری 349 فرد تحت تعقیب و بازداشت 135مظنون و آزادی شش فرد ربوده شده شدند.

وی همچنین گفت : نیروهای امنیتی به بازگشت دو هزار و 613 خانواده رانده شده به مناطق مسکونی خود در مناطق مختلف بغداد کمک کردند.

این در حالی است که یک منبع در نیروهای ائتلاف از کاهش 82 درصدی میزان خشونت در عراق در ماه رمضان نسبت به ماه گذشته خبر داد.



ژنرال دیوید برکنز سخنگوی رسمی نیروهای چند ملیتی در عراق گفت : عملیات خشونت آمیز به میزان 82 درصد در ماه رمضان نسبت به ماه گذشته کاهش یافته است.



این مقام نظامی غربی، اتهامات واهی علیه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر حمایت از گروههای مسلح را تکرار کرد، مدعی شد : ایران همچنان به آموزش شمار زیادی از فرماندهان گروههای خاص که از عراق به ایران گریخته اند، اقدام می کند.

وی درباره پرونده شوراهای بیداری گفت : دولت عراق اوایل اکتبر، مسئولیت پرونده شوراهای بیداری را به عهده خواهد گرفت.