تئوری قدرت در ایران متکی به آرای مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، علی کردان که امشب در نشست مراسم شب خاطره در جمع بسیجیان وزارت کشور سخن می گفت با بیان اینکه در سال سی ام پیروزی انقلاب قرار داریم تصریح کرد: از رهنمودهای بسیار مهم رهبرمعظم انقلاب در سالگشت رحلت امام (ره) این بود که برای بقای انقلاب باید به وصیتنامه امام توجه شود.

وی ادامه داد: ایشان طرفداران انقلاب را به پیگیری وصیتنامه امام و تحلیل آن توصیه کردند تا راه را دقیقا شناسایی کنیم و در چارچوب نقشه ای که امام (ره) ترسیم فرمودند طی طریق کنیم.

وزیر کشور با اشاره به اینکه اگر بخواهیم به وصیتنامه امام(ره) توجه کنیم باید محورهای آن را استخراج نماییم خاطرنشان کرد: اولین نکته ای که در مواضع امام بود اسلام اجتماعی بود. برای اینکه همه فقها و بزرگان به همه کسانی که چه در ایران و چه در سایر نقاط جهان زندگی می کنند با اسلام فردی هیچگونه مخالفتی ندارند و وارد کردن اسلام به عرصه اجتماعی دشمن سازی داشته و دارد.

کردان با بیان اینکه وقتی گفته می شود اسلام اجتماعی یعنی اسلام بتواند حکومت تاسیس کند و از آن صیانت و پاسداری نماید گفت : اگر به وصیت امام (ره) رجوع کنیم می بینیم حرف اول ایشان این است که کسانی که می خواهند مسیر من را ادامه دهند باید از اسلام اجتماعی دفاع کنند.

وی ادامه داد : استقلال خواهی نکته دومی است که از وصیتنامه امام(ره) می توان استخراج کرد. اینگونه استنباط می کنیم که امام با تمام وجود دنبال استقلال کشور بودند یعنی اینکه مردم کشور خود برای سرنوشت خود تصمیم بگیرند.

وزیر کشور تاکید کرد: خوشبختانه با تدبیر امام و توجه ویژه رهبر معظم انقلاب این اتفاق در کشور ما در شرف وقوع است اما شرط بقای آن این است که همه مردم کمک کنند. تئوری قدرت در ایران متکی به مردم است و بر خلاف غرب که متکی به تکنولوژی و یا کشورهای دیگر است.

علی کردان در ادامه نشست مراسم شب خاطره در جمع بسیجیان وزارت کشوربا بیان اینکه جنگ بین فقیر و غنی نکته دیگری است که از وصیتنامه امام بر می آید تصریح کرد: امام (ره) هیچگاه غائله جنگ بین فقیر و غنی را خاتمه یافته تلقی نکرد و معتقد بودند تا زمانی که مسلمان متعهد انقلابی چه در ایران یا در هر گوشه دنیا زندگی می کند، این مبارزه حق طلبانه که منجر به عدالت خواهد شد دوام دارد. یعنی مستضعفین جهان باید برابر عهدی که دارند حاکمیت در زمین را بر عهده بگیرند.

وی با بیان اینکه بعضی ها زمزمه می کنند و می کردند که باید در خانه خودمان محصور شویم تصریح کرد: این مفهومش این است که هم از اندیشه امام فاصله می گیریم هم از ترس مردم خودکشی کنیم در حالی که اگر شما هدفگذاری بسیار بزرگی را انجام دهید دشمن به جای آنکه در مرزهای شما وارد درگیری شود در عرصه گیتی برای خود فکری می کند.

وزیر کشور با بیان اینکه استکبار ستیزی مورد دیگری است که در وصیتنامه امام رخ می نماید اظهار داشت: با پیروزی انقلاب اسلامی وقتی فلسفه عدالت باز شد مبانی فکری کمونیسم فرو ریخت و این فروریختن سبب شد نظام کمونیستی از جهان رخ بر بندد.

کردان در ادامه سخنان خود با اشاره به دفاع مقدس با تعبیر بسیجیان به سازمان دینداران اظهار داشت: در دوران دفاع مقدس نیز قطعا عامل وحدت و عامل بقا شد و نظام را حفظ کرد. پس از این دوران تهاجم و شبیخون فرهنگی برای بی هویت نمودن انقلاب اسلامی در دستور کار قرار گرفت.

وی با بیان اینکه پس از انقلاب میزان رویش ما بیش از ریزش ما بود دلیل آن را مبنا قرار دادن اندیشه امام خواند و گفت: امروز یکی از اشکالاتی که بعضی از افراد دارند این است که در مواجه با مشکلات فکر می کنند همه مردم ایران این مشکل را پیدا کردند، مخصوصا وقتی فکرمی کنند پایگاه اجتماعی بیشتری دارند در حالی که آنها دارند از گردونه انقلاب خارج می شوند.

وزیر کشور با بیان اینکه دشمن پس از جنگ تحمیلی جنگ نرم را در دستور کار خود قرار داده است اظهار داشت: جنگ نرم یک کار چند وجهی است می خواهند با استقلال کشور در عرصه های گوناگون مقابله کنند، می خواهند اراده ملت ایران را بزنند و برای این کار تلاش کردند از نظر اقتصادی کشور ما را با بحران مواجه کند و بی توفیق هم نبودند ولی نتوانستند خودشان را از مشکلاتی که به وجود آورده اند مستثنی کنند.

وی با بیان اینکه در موضوع جنگ نرم مقابله با آن هم باید به صورت نرم صورت گیرد اظهار داشت: باید با تدبیر عاقلانه و خردورزانه صورت مسئله را تدبیر کرد و خودمان را از حوزه نظامی که از واجبات دفاع از کشور است فارغ کنیم و بیشتر به حوزه نرم افزاری بپردازیم تا بتوانیم در چارچوب وصیت نامه امام از کشور دفاع کنیم.

کردان با اشاره به اینکه اگر نوآوری و شکوفایی را یک پروژه بدانیم اشتباه می کنیم اظهار داشت: نوآوری یک فرآیند سیستمی است که باید در چارچوب آن گامهای خود را استوار کنیم.

وزیر کشور همچنین گفت: مشکل اصلی کشور ما مصرف بیهوده است. سرانه مصرف ما بالاست و سرانه بازدهی ما پایین است و علتش آن است که پدربزرگی به نام نفت داریم که گر چه نعمت خداست ولی سبب شد به جای اینکه تنومند و تصمیمگیر بار بیاییم بگوییم پدر بزرگ هست و روزی ما را می رساند و اینگونه است که می بینیم 80 درصد بودجه کشور وابسته به نفت است.

وی با تاکید بر اینکه باید بهره وری کشور و کارآمدی حکومت را بالا ببریم خاطرنشان کرد: در کشورهای پیشرفته بهره وری نیروی انسانی تا 12 درصد می رسد در حالی که در کشور ما این آمار حدود یک درصد است. ما در چشم انداز 20 ساله باید حرف اول را در منطقه بزنیم، یعنی در بین 23 کشور باید مقام اول را احراز کنیم هر چند در برخی از شاخصه ها به لطف خدا در شرایط فعلی عقب نیستیم ولی در برخی شاخصه ها فاصله داریم.

وی در پایان سخنان خود ضمن اظهار خوشحالی از اینکه 50 درصد از همکاران وی در وزارت کشور در اردوگاه ایثارگران قرار دارند تصریح کرد: در وزارت کشور اساسا غیر بسیجی نداریم ولی به حسب تعاریف عرفی و شکلی 50 درصد از همکاران من در اردوگاه ایثارگران قرار دارند که این افتخار بزرگی برای من است.