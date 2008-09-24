فرانسه، انگلیس و آلمان خواستار همکاری بیشتر ایران با آژانس شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، فرانسه، آلمان و انگلیس ضمن تاکید بر همکاری بیشتر ایران با آژانس مدعی شدند : با وجود اینکه ایران بر صلح آمیز بودن برنامه های هسته ای خود تاکید دارد تصور آنها از گزارشهای البرادعی درباره تهران منفی است.

همچنین مباحثات امروز شورای حکام آژانس بین المللی انرژی هسته ای با اختلاف نظری که بین اعضا درباره چگونگی برخورد با ایران وجود دارد به نتیجه نرسید.

عدم صدور یک بیانیه مشترک از سوی اعضای گروه 1+5 درباره برنامه هسته ای ایران نشاندهنده گسترش اختلافات در این گروه درباره چگونگی برخورد با تهران است.

محمد البرادعی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارشهایی که تا کنون به شورای حکام آژانس ارائه کرده صلح آمیز بودن برنامه های هسته ای ایران را تایید کرده است.

البرادعی در کنار تایید صلح آمیز بودن برنامه های هسته ای ایران خواستار پاسخ تهران به مطالعات ادعایی طرح شده از سوی آمریکاست.