دیدار وزرای خارجه لبنان و ایران در نیویورک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری لبنان، "فوزی صلوخ" در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد با شماری از مقامهای سیاسی جهان از جمله "منوچهر متکی" وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد.



در این دیدار، آخرین تحولات لبنان به ویژه روند آشتی در این کشور پس از توافقنامه دوحه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.



صلوخ همچنین با نخست وزیر ایسلند، خاویر سولانا هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا، ولید المعلم و میگل آنخل موراتینوس وزیران امور خارجه سوریه و اسپانیا و وزیر امور خارجه اسلواکی دیدار کرد که طی آن تحولات لبنان و روند اوضاع آن پس از توافقنامه دوحه و روابط دوجانبه بررسی شد.