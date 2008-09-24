شرایط بین المللی ایران از حالت صلب گذشته فاصله گرفته است

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی لاریجانی که عصر امروز در سومین اجلاس سالانه هیئت رئیسه اتاقها و شوراهای مشترک اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران سخن می گفت در واکنش به سخنان یکی از نمایندگان بخش خصوصی که خواستار بهره گیری ایران از فضای به وجود آمده در عرصه بین الملل بود اظهار داشت : نباید تصور شود که اگر به عنون مثال آقای ایکس در فلان کشور نسبت به مذاکره به ایران ابراز علاقه کرده است همه چیز حل می شود چون غربیها دنبال منافع خود هستند و این طور نیست که آنان مسائل استراتژیک خود را با یک ملاقات تاکتیکی تعویض کنند.

نماینده مردم قم در خانه ملت با تاکید بر اینکه شرایط ایران در سطح بین المللی از آن حالت صلب بودن گذشته فاصله گرفته است یادآور شد : فضا آرامتر شده است و ما هم تلاش می کنیم که باز هم از این آرامتر شود و به اعتقاد ما باید از همه ظرفیتهایی که می تواند شرایط را از وضع فعلی آرام تر کند استفاده کرد.

عضو شورای عالی امنیت ملی در خصوص سخنان یکی دیگر از حاضران که خواستار فعال شدن مجلس در مواجه با تحریمهای بین المللی برای رونق اقتصاد کشور بود تاکید کرد : تردیدی نیست که در دنیا سرمایه سرگردان زیادی وجود دارد و ما باید این سرمایه را به نفع کشور هدایت کنیم اما در رابطه با تحریمهای بین المللی و شرایط ایران دو وجه دارد یکی این است که غربیها تندروی می کنند و اغراض خاصی در سر دارند و دیگری این است که شاید ما تاکتیک دقیقی نداشته باشیم و در رابطه با آن بخشی که به خودمان مربوط است باید فکری برای حرکت بهتر داشته باشیم اما در خصوص بخشی که به غربیها ارتباط دارد من شرایط را چندان هموار نمی دانم و آنها می خواهند شما یک شکستگی در اهداف پیدا کنید و درست نیست ما هدف اصلی را فدای هدف نزدیک کنیم.

رئیس قوه مقننه در ادامه در خصوص اظهارات برخی دیگر از فعالان بخش خصوصی تصریح کرد : یکی از مسائلی که برای شما دردناک بوده است نقدینگی در بخش صنعت است و باید برای آن راه حلی اندیشید اما دولت در این رابطه لایحه برداشت 15 هزار میلیارد تومان به منظور پرداخت بدهی بانکها به مجلس آورد که مجلس با فوریت آن مخالفت کرد. آن هم به این خاطر بود که ما نمی دانستیم چه حادثه ای قرار است رخ بدهد و این اعتبار به بخش صنعت می رود یا خرج چیزهای دیگر خواهد شد.

وی اضافه کرد: مجلس به فوریت این لایحه رای نداد تا در رابطه با آن بیشتر فکر شود و فعالان بخش خصوصی هم می توانند در این فاصله نظرات خود را به مجلس بدهند و در کل ما هم قبول داریم که باید برای حل مشکل نقدینگی بخش صنعت فکری کرد.

دکتر لاریجانی با اشاره به سخنان یکی از حاضران در این جلسه که خواستار اقدام مجلس شورای اسلامی برای توقف یکساله قانون دریافت مالیات بر ارزش افزوده بود خاطرنشان کرد: شما می توانید بگویید که این قانون در چه بخشهایی باید اصلاح شود اما متوقف کردن قانون بی معنا است و توجیهی ندارد.مجلس نمی تواند جلوی قانونی را که چندی قبل به تصویب رسیده بگیرد مگر اینکه استدلال قوی وجود داشته باشد و در کل رئیس مجلس باید بگوید چرا قانون زود اجرا نمی شود نه اینکه چرا اجرا می شود. بنابراین شما هم باید بدنبال راه حل دیگری باشید.

رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه رقابت در بخش اقتصادی باید رقابت واقعی و نه یک رقابت تصنعی باشد بیان داشت : در رابطه با اصل 44 ما معتقدیم که این سیاستها باید یک صراط تلقی شود که دولت در آن یک نقش حداقلی داشته باشد و سهم کار و تولید به مردم سپرده شود.

وی در ادامه خطاب به فعالان بخش خصوصی و اعضای هیئت رئیسه اتاق بازرگانی گفت : باید ببینیم در رابطه با فعالیت بخش خصوصی چه قوانین مزاحمی وجود دارد و من از شما می خواهم که این قوانین مزاحم احصا شود و در اختیار مجلس قرار گیرد و فضا در مجلس برای برداشتن قوانین مزاحم مساعد است.

رئیس مجلس با اشاره به اینکه برای فراهم شدن زمینه فعالیت بهتر بخش خصوصی به تاسیس برخی قوانین نیاز است یادآور شد : باید کار فکری کرد و به صورت کارشناسی اقدام کرد و توصیه من این است که اتاق بازرگانی به اندازه ظرفیتی که دارد وارد عمل شود و به مجلس بگوید که کدام قوانین مزاحم است و چه قوانینی باید تصویب شود چون اگر ما قانونی را بنویسیم ممکن است شما بگویید که نمایندگان دستشان در کار نیست. بنابراین شما که دستتان در کار است نیازها و ملاحظات خود را با مجلس در میان بگذارید تا قانون مورد نظر تصویب شود.

لاریجانی با بیان اینکه در آئین نامه جدید مجلس فضای برای حضور نمایندگان بخش خصوصی در مجلس فراهم شده است تاکید کرد: معتقدیم باید تولید و صادرات گسترش یابد و تورم را کنترل کرد تا فضا بیش از این مخدوش نشود و در همین رابطه حضور اعضای اتاق بازرگانی در بخش خصوصی در کمیسیونها فراهم شده تا بخش خصوصی هم نظر خود را در مجلس بدهد و البته این کار درست است چون در این صورت از نقش و فکر بخش خصوصی بهره گیری خواهد شد.

یکی از حاضران نیز بر ضرورت فعال شدن گروههای دوستی مجلس در عرصه اقتصادی تاکید کرد که لاریجانی در این باره بیان داشت باید در نظر داشته باشید که گروههای دوستی نقش دیپلماسی رسمی ندارند و جایگاه دیپلماسی پارلمانی دارند یعنی همین نقشی که هم اکنون ایفا می کنند اما اینکه پارلمان می تواند برای حل موانع اقتصادی در عرصه بین المللی کمک کننده باشد، سخن درستی است که باید این موضوع سامان داده شود.

لاریجانی در خاتمه بر ضرورت حرکت مجلس و اتاق بازرگانی به سمت برگزاری جلساتی با رویکرد نرم افزارانه تاکید کرد و گفت : در برخی از جلسات سخنان کلی گفته می شود و طرح خام مسائل برای درد دل بد نیست اما برای حل شدن معضلات باید دور نمای کاری روشن ترسیم شود و با فکر به سمت بهبود مسائل حرکت کرد.