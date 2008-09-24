۳ مهر ۱۳۸۷، ۲۰:۴۳

انجمن کلیمیان تهران:

روز قدس تجلی وحدت حق جویان عالم علیه استکبار جهانی است

انجمن کلیمیان تهران در بیانیه ای روز قدس را تجلی وحدت تمامی حق جویان و خداپرستان عالم علیه جبهه واحد استکبار جهانی خواند و اعلام کرد ایرانیان یهودی همراه با سایر اقشار مردم ایران و تمامی حق پرستان عالم در راهپیمایی روز قدس شرکت خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر در این بیانیه امده است : روز قدس زمانی است برای فریاد کشیدن بر سر رژیم غاصب اسرائیل و همنوایی با مردم مظلوم فلسطین.

روز قدس بهترین زمان برای تاکید بر وحدت خلل ناپذیر ایرانیان کلیمی با مردم ایران در پیروی از فرامین امام راحل و دستورات رهبر معظم انقلاب است.

 ایرانیان کلیمی با گرامیداشت روز قدس که روز تمامی محرومین جهان است نفرت و انزجار خود را از رفتار غیرانسانی اسرائیل غاصب اعلام می کنند و مکررا اعلام می دارند که رفتارهای ضد انسانی رژیم صهیونیستی کاملا بر خلاف موازین انسان دوستانه شریعت حضرت موسی است.

ایرانیان یهودی همراه با سایر اقشار مردم ایران و تمامی حق پرستان عالم با شرکت در راهپیمایی روز قدس،  فریاد اعتراض بر علیه تمامی رفتارهای غیر انسانی  استکبار جهانی سر می دهند و بار دیگر همبستگی خود را با ملت قهرمان فلسطین اعلام می کنند.

