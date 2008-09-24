قانون انتخابات فعلی به زیان لبنان / تصویب قانون جدید پیش از عید فطر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری لبنان، نبیه بری رئیس پارلمان لبنان خواستار برگزاری نشست پارلمان در روز شنبه آینده (ششم مهر) برای بررسی و تصویب طرحها و پیش نویسهای قوانین که در دستورکار قرار دارد، شده است.



بری اعلام کرد در صورتی که پیش نویس قانون انتخابات را از کمیسیون اداری و قضایی دریافت کند، فردا پنجشنبه به نمایندگان ارائه خواهند کرد تا نشست عمومی برای تصویب آن پیش از عید سعید فطر برگزار شود که به این معناست ممکن است این نشست شنبه آینده برگزار شود و اگر این مسئله به پایان نرسد، جلسه دوم را عصر یکشنبه و شاید دوشنبه برگزار خواهیم کرد، مهم این است که قانون پیش از عید فطر تصویب شود.

وی گفت : اگر قانون بر اساس نسبیت و قرار دادن لبنان به عنوان یک حوزه انتخاباتی یا حداقل بر اساس استانی تصویب شود، همانند عیدی برای مردم لبنان خواهد بود، اما قانون سال 60 در سطح آرزوهای و انتظارات ما نیست.

نشست کمیسیون اداری و قضایی پارلمان لبنان امروز به ریاست "روبر غانم" و با حضور "زیاد بارود" برای انجام آخرین رایزنی ها و بررسی ها درباره پیش نویس قانون انتخابات برگزار شد.



غانم گفت : ما بررسی های خود را درباره این قانون انجام دادیم و پیشنهاد نهایی را امروز به رئیس پارلمان تقدیم خواهم کرد .



وی افزود : معتقدم آنچه در این زمینه انجام دادیم، گام اساسی به سوی متحول کردن قوانین انتخاباتی است، اما آن گامی که همه به آن چشم دوخته ایم، نیست، اما شرایط فعلی و زمان به ما اجازه نمی دهد وارد اصلاحاتی شویم که قابل اجرا نیست، کار تنها به اصلاحاتی منحصر شد که می توان از امروز تا زمان برگزاری انتخابات اجرا کرد.



وی درباره مدت انتخابات اظهارداشت : انتخابات در یک روز یا حداکثر دو روز برگزار خواهد شد .



بری همچنین در گفتگو با روزنامه الدار کویت، بر ضرورت وحدت درباره ایده مقاومت تاکید و از شعار "قدرت لبنان در ضعف آن است" به شدت انتقاد کرد.



نبیه بری هشدار داد مسابقه ای میان آرامش و انفجار و رقابت میان آشتی و تنش در لبنان وجود دارد و برخی در داخل از حل مشکلات و آشتی زیان می بینند که این افراد با خارج ارتباط دارند.



وی در عین حال ابراز اطمینان کرد روند امور در مسیر عادی خود بر اساس توافقنامه دوحه پیش می رود.



نبیه بری با اعتراض شدید به قانون انتخابات فعلی که بر حوزه های کوچک مبتنی و مربوط به سال 1960 است، آن را به زیان لبنان دانست که نیم قرن این کشور را به عقب برمی گرداند.