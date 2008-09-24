با تصمیم هیئت رئیسه فدراسیون ؛ ورود دوربین های متفرقه صداوسیما به ورزشگاهها ممنوع شد/ فقط پخش مستقیم

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هیئت رئیسه فدراسیون در خصوص حق پخش تلویزیونی برگزار شد و طی آن اعضا با صدرو اطلاعیه ای آخرین تصمیم خود را اعلام کردند.

براساس این گزارش ، هیئت رئیسه سازمان لیگ برتر اعلام کرد: با وجود تلاشهای صورت گرفته از سوی هیئت رئیسه فدراسیون با مسئولین صدا و سیما تا این تاریخ هیچ گونه توافقی از سوی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران حاصل نشده است.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: لذا مقرر شد به منظور ساماندهی وضعیت حقوق قانونی باشگاههای حاضر در مسابقات لیگ حرفه ای و تاکید و الزام موکد AFC , FIFA مبنی بر درآمدهای حاصل از پخش مسابقات در مرحله اول و از هفته هشتم مسابقات لیگ برتر از ورود دوربین های متفرقه به غیر از دوربین پخش مستقیم جلوگیری به عمل آید. بدیهی است در صورت عدم حصول حق پخش تلویزیونی از سوی سازمان صدا و سیما در مرحله بعدی تصمیمات مقتضی اتخاذ خواهد شد.

