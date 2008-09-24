به همه حق می دهم از این شکست ناراحت باشند/ خوب یارگیری نکردیم

پیتر لیتبارسکی پس از شکست تیمش برابر کوروچی در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به ازبسکتان گفت: بازیکنان ما در این دیدار تمرکز لازم را نداشتند و با عملکردی که از خود ارائه دادند به همه حق می دهم از نتیجه بدست آمده ناراضی باشند.

وی ادامه داد: من برای این دیدار تفکرات ویژه ای داشتم که به ثمر رسیدن دو گل حریف در نیمه نخست از روی نقطه پنالتی برنامه های تاکتیکی ام را به هم ریخت و در نهایت نتوانستیم در این دیدار نتیجه دلخواه را کسب کنیم.

سرمربی تیم فوتبال سایپا خاطرنشان کرد: ما در نیمه دوم با یک تغییر تاکتیکی خیلی زود به گل رسیدیم و حتی می توانستیم با جبران دو گل دیگر به جریان بازی برگردیم اما گل چهارم حریف که روی اشتباهات بازیکنان ما به ثمر رسید، عملا شانس ما را برای جبران گل های خورده از بین برد.

وی در پاسخ به این سوال که تغییرات ایجاد شده در ترکیب سایپا تا چه اندازه در این شکست موثر بود، افزود: ما با تغییراتی که در تیم ایجاد کردیم قصد داشتیم ضمن تحکیم دفاع تیمی، با چهره هجومی تر در میدان حاضر شویم اما اعلام 2 ضربه پنالتی به سود میزبان باعث شد شیرازه تیم ما از هم پاشیده شود و بازیکنان نتوانستند خود را برای جبران این شکست در زمین پیدا کنند.

" قرار گرفتن شریفی نسب در خط دفاع سایپا باعث شد این تیم در نواختن ضربات سر در هجده قدم دچار مشکل شود." پیتر لیتبارسکی در این مورد اظهار داشت: وقتی توپ به دست بازیکنان ما برخورد کرد، مشکل از نداشتن بازیکن سر زن نبود. ضمن اینکه دیگر این بازی تمام شد و باید از امروز برای موفقیت های آینده سایپا برنامه ریزی کرد.

وی در ادامه اظهار داشت: ما روی دو ضربه پنالتی آن هم در نیمه نخست از میزبان خود عقب افتادیم، پس نمی توان گفت تیم دچار مشکلات تاکتیکی شده است. تنها مشکل ما یارگیری نامناسب در ابتدای فصل بود که باعث شد نیروهای لازم را برای کسب موفقیت مقابل حریفان در اختیار نداشته باشیم.

سرمربی تیم فوتبال سایپا در پایان در مورد عملکرد وحید شیخ رئیسی گفت: وی دروازه بان خوب اما کم تجربه ای است. البته وی در بازی گذشته عملکرد خوبی داشت اما این هم جزو خصوصیات فوتبال است که یک روز، روز یک بازیکن نباشد.

تیم فوتبال سایپا روز چهارشنبه با قبول شکست 5 بر یک برابر نماینده ازبکستان از دور رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا حذف شد.