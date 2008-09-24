سرمایه گذاری دولتها روی بمب اتمی خیانت به ملتها است

به گزاش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر امور رسانه‌های ریاست جمهوری، محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در دیدار با جمعی از اعضای کانونهای اندیشه امریکائی با اشاره به جوسازی های برخی رسانه های غربی برای نشان دادن چهره‌ای خشن از جمهوری اسلامی گفت: ما منافع ملی خود را خارج از مرزها تعیین نکرده ایم.



وی افزود: در اندیشه جمهوری اسلامی ایران هیچگاه تجاوز، جنگ، تحمیل و تضییع حقوق به هیچ ملت و کشوری وجود ندارد و کسانی که جنگی را آغاز می کنند قطعاً اندیشه خیری ندارند.



احمدی نژاد گفت: ما باید ابتدا در مبانی و مفاهیم و معیارهای اسلامی و ریشه‌ای به تفاهم برسیم و بعد به سراغ مسایل حاشیه ای برویم . وقتی هر کدام از ما از برخی واژه ها تعاریف چند گانه داشته باشیم ، گفتگو مسایل را حل نمی کند . وی همچنین نقض قراردادهای هسته‌ای فرانسه، امریکا، کانادا و آلمان با ایران را یادآور شد و گفت: قراردادهای هسته ای ایران را یکطرفه نقض کردندو این یعنی قراردادهای مکتوب پیشین برای حل مسایل پایه چاره ساز نیست .

احمدی نژاد گفت: تلاشهای بسیاری صورت می گیرد که مشکلات ایران و امریکا حل شود و در این باره نگاه ما نگاه روشنی است اما گرچه ما زیاده خواهی نداریم، اما برخی کشور ها علاقمند هستند به هر ترتیب منافع خودشان را حداکثری کنند ، واین مغایر صلح و امنیت پایدار است. وی مشکل دنیای امروز را زیاده خواهی ها دانست و گفت: اگر مفاهیم مشترکی میان عدالت، آزادی و انسانیت تعریف شود، اختلافی نمی ماند.

رئیس جمهور تلاشهایی را که برای نزدیکی مواضع دو کشور ایران و امریکا صورت می گیرد، مفید خواند و در ادامه با بیان اینکه جنگ بدترین راه برای حل مسایل است، تصریح کرد: جنگ طلبان به دنبال توسعه طلبی هستند غافل از اینکه می توان دنیای بهتری داشت، اگر مفاهیم مشترک داشته باشیم .

رئیس جمهور گفت: ما علاقمند به ایجاد رابطه و توسعه آن هستیم، اما چگونگی رابطه نیاز به باز تعریف دارد. احمدی نژاد آمریکا را قطع کننده رابطه با ایران خواند و تصریح کرد: ما بدنبال ضربه زدن به مردم آمریکا نیستیم و این اخلاق جزئی از تاریخ هفت هزار ساله ایران است.

وی افزود: مسئولین آمریکایی سالهاست در عراق خود و مردم منطقه را به زحمت انداخته اند و حاصل، کشتار بیش از یک میلیون نفر است ، یک میلیون که هرکدام پدر، فرزند و همسری در یک خانواده بودند و در این میان حتی متلاشی شدن خانواده هزاران سرباز آمریکایی کشته شده در جنگ را نیز دیگر نمی توان جبران کرد.

احمدی نژاد درباره روابط دو کشور به اقدامات بزرگ ایران اشاره کرد و از نامه نگاری مفصل برای جرج بوش به عنوان مصداقی از بهترین فرصت برای گفتگو و تفاهم یاد کرد. وی پیشنهاد سخاوتمندانه ایران برای تشکیل کنسرسیوم مشترک هسته ای و عدم استقبال غرب را نمونه ای از برخورد نامناسب با ایران دانست و گفت: کشوری که خود هزاران کلاهک هسته ای دارد برای فناوری صلح آمیز ایران سنگ اندازی می کند و به اتهام اینکه ممکن است ایران در آینده منحرف شود قصد دارد دهها هدف استعماری را تحت پوشش واژه های زیبا محقق سازد.



رییس جمهور برقراری خط مستقیم پرواز تهران ـ‌ نیویورک را از جمله طرحهای ایران برای برقراری رابطه دانست و گفت: ما از تردد میان مردم ایران و آمریکا استقبال می کنیم . وی از رئیس جمهور آینده امریکا خواست بداند بدون رابطه با ایران هیچ مشکلی حل نخواهد شد. ایران اهل گفتگو است اما از حقوق خود گذشت نخواهد کرد. رئیس جمهور گفت: اگر دولت آینده با محور عدالت گفتگو کند با هم مشکلی نخواهیم داشت.



احمدی نژاد راه حل موضوع هسته ای را پیروی از قانون خواند و گفت: آمریکا دهها هزار بمب و صدها نیروگاه اتمی دارد و دیگر دنیا نمی پذیرد چیزی که برای خود می پسندی برای دیگران نپستند.



رئیس جمهور همچنین صهیونیست ها را جدا از قوم یهود خواند و یادآور شد: یهودیان در ایران از حقوق مشترک و گاهی بالاتر از سایر ادیان برخوردارند اما صهیونیست ها یک حزب سیاسی با نقاب مذهبند که ما فریب آنها را نمی خوریم.