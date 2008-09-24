به گزارش خبرگزاری مهر ، دفتر یوناتن بت کلیا نماینده آشوری ها در مجلس شورای اسلامی، اتحادیه انجمنهای آشوری ایران به مناسبت فرا رسیدن روز قدس بیانیه ای به نمایندگی از تمامی نهادهای جامعه آشوری ایران و همچنین نهاد روحانیون گرانقدر کلیساهای چهارگانه بیانیه ای به این شرح منتشر کرد : در این مقطع حساس از تاریخ که جهان در هر گوشه، شاهد هر تنش و جنگجویی، جنگهای منطقه ای و تجاوز به کشورهای مستقل است، همچنان بر ملت مظلوم فلسطین که در طول دو قرن گذشته شاهد بیشترین مظالم بر آنها بوده ایم، رنج و ستم و تجاوز و تحمیل آوارگی و دربه دری از سرزمین مادریشان به چشم می آید و عجبا که نهادهای مثلا مدنی و مدافعان حقوق بشر جهانی در برابر این مظالم سکوت اختیار کرده اند. به راستی اگر ایران نبود، شاید همه این جنایتها و خیانتها و ظلم و ستم در خاموشی و سکوت جهانیان به سرانجام می رسید.

اکنون و چنان همیشه که ملت یکچارچه و متعهد و دل نگران ایران در روز قدس به پا می خیزد و فریاد تظلم خواهی یک ملت در ستم را به گوش جهانیان می رساند، آشوری های ایران در کنار دیگر آحاد میهن مان، با حضور در راهپیمایی عظیم این روز خواستار توجه جهانیان به فلسطین و به مظالم رفته بر این ملت ستمدیده است. باشد که با این حضور سیل آسیا جهانیان و نهادهای مثلا مدافع حقوق بشر را از خواب گرانی که رفته اند بیدار کند.

حضور گران و سیل گون ملت ایران در روز قدس نشانگر دلنگرانی و احساس مسئولیت جامعه ای متعهد و متدین و پایبند اصول انسانی و حقوق ملتهای در ظلم و ستم است.بار دیگر فریاد خشم خود را در تظلم خواهی و حقوقی از دست رفته ملتی کهن چون فلسطین را در راهپیمایی روز قدس به گوش جهانیان خواهیم رساند.