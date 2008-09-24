آژانس بی اساس بودن مدارک منسوب به مطالعات ادعایی را اعلام کند

به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل سخنرانی علی اصغر سلطانیه در نشست امروز شورای حکام به این شرح است :

آقای رئیس، نمایندگان محترم،



در آغاز مایلم همدردی ملت و دولتم را با ملتها و دولتهایی که در نتیجه بلایای طبیعی در اقصی نقاط جهان از قبیل کوبا و هند، هموطنان خود را از دست داده اند اعلام نمایم و تأثر خود را نسبت به کسانی که در نتیجه سیاستهای جدید تجاوزکارانه استعماری تعدادی از قدرتهای غربی و تروریستهای تحت حمایت آنان همه روزه در افغانستان ، عراق، فلسطین و پاکستان شاهد نابودی عزیزان خود هستند بیان نمایم.

آقای رئیس



موظفم مراتب قدردانی صمیمانه کشورم را از اعضای خانواده جنبش عدم تعهد برای پشتیبانی ارزشمند آنها که در سخنرانی ارائه شده از سوی سفیر کوبا منعکس گردیده است بیان نمایم. این سخنرانی که بیانیه نشست وزرای خارجه عدم تعهد در تهران را در بردارد فصل طلایی تاریخ جنبش عدم تعهد، به منزله تجلی فراخوانی برای عدالت و سعادت می باشد.

آقای رئیس



از زمانی که موضوع هسته ای ایران برای نخستین بار در شورای حکام مطرح شد تقریباً شش سال می گذرد. من امروز از مرور تفصیلی تحولاتی که از آن زمان رخ داده خودداری می ورزم. لیکن برای ملاحظه همه کشورهای عضو آژانس و بطور کلی جامعه بین المللی، برخی عناصر اصلی را یادآور می شوم. چگونه یک دیدار ساده مدیر کل که به دعوت ایران صورت گرفت به یک بحران سیاسی تبدیل گردید.



1ـ در پی دیدار مدیر کل از تاسیسات غنی سازی نطنز در سال 2003 نمونه برداری Swipe انجام پذیرفت.



2ـ آلودگی ذرات اورانیوم با غنای بالا و پایین یافت شد. ایران اعلام نمود آلودگی ناشی از غنی سازی در ایران نیست و منشأ خارجی دارد. آمریکا سر و صدای زیادی به پا کرد.



3ـ ایران به طور داوطلبانه با یک تعلیق کوتاه مدت موافقت کرد بدین منظور که به آژانس فرصتی دهد تا روشنگری و راستی آزمایی فنی خود را اجرا نماید. آژانس پس از تحلیلها و تحقیقات سخت اعلام کرد که آلودگی منشأ خارجی داشته و لذا در نتیجه فعالیت غنی سازی در ایران نبوده و اظهارات ایران در سال 2003 صحیح می باشد. بر اساس این نتیجه انتظار می رفت که موضوع سریعاً از دستور کار شورای حکام خارج شود.



4ـ آمریکا تلاش کرد تا با طرح اتهامات جدید در آغاز هر نشست موضوع را در شورای حکام حفظ نماید. اگر چه مدیر کل گزارش کرده است که همه ادعاها و اتهامات، حتی آنهایی که درباره سایتهای نظامی است بی پایه و اساس است و لیکن در هر مرتبه وقت و منابع بسیاری از آژانس تلف می شد و خسارات مالی و سیاسی چشمگیری بر ایران تحمیل می گردید.



5ـ در پی یک تصمیم عالی سیاسی از سوی جمهوری اسلامی ایران، یک برنامه کاری برای حل و فصل همه مسایل باقیمانده گذشته و حال با آژانس بین المللی انرژی اتمی مورد مذاکره قرار گرفت و به صورت یک توافق مشترک (INFCIRC/711) در تاریخ 27 اوت 2007 به نتیجه رسید.



6ـ ایران از آژانس درخواست کرد که همه مسایل باقیمانده را یک بار و برای همیشه مطرح نماید. بر اساس برنامه کاری، یک فهرست نهایی از 6 موضوع باقی مانده توسط آژانس به ایران ارائه گردید. بند 2 از بخش IV برنامه کار می گوید: «آژانس موافقت نمود که به ایران همه سوالات باقیمانده را طبق برنامه بالا بدهد. این یعنی که پس از دریافت سوالات، هیچ سئوال دیگری باقی نمانده است. ایران به آژانس توضیحات لازم و اطلاعات را خواهد داد.»



7ـ آژانس همچنین در طول مذاکرات از ایران خواست تا ادعاهای آمریکا را تحت نام «مطالعات ادعایی» که شامل تنها سه موضوع بود یعنی نمک سبز، آزمایشهای انفجاری قوی و موشک با قابلیت برگشت مورد توجه قرار دهد.



8ـ ایران اعلام کرد که مسایلی از قبیل آزمایشهای انفجاری بالا و موشکهای با قابلیت برگشت خارج از چارچوب اساسنامه آژانس می باشد. ایران همچنین اعلام کرد که «مطالعات ادعایی» کذایی رایانه لپ تاپ آمریکا، ادعاهایی بی پایه و اساس است. اما دبیرخانه از ایران خواست تا با صرفاً دریافت مطالب و ارائه ارزیابی، به رفع ابهام و اثبات اظهاراتش کمک نماید.



9ـ به خوبی قابل درک بود که این موضوع در مقوله های 6 موضوع باقیمانده نمی گنجد. بنابراین در یک دسته بندی جداگانه منعکس گردید. با توجه به ویژگی این موضوع هیچ جلسه ای برای بحث، مصاحبه، و یا هیچگونه دیداری از محلها و هیچگونه نمونه برداری مقرر نشده بود. همانگونه که در بند سوم برنامه کاری منعکس گردید توافق شد که آژانس اسناد را تحویل دهد و ایران صرفاً بررسی نماید و ارزیابی خود را به آژانس اطلاع دهد.



10ـ بند اول از بخش IV برنامه کاری می گوید: «این مدالیتی شامل همه مسایل باقیمانده است و آژانس تایید می کند که هیچ موضوع باقیمانده و ابهام دیگری درباره برنامه و فعالیت هسته ای گذشته ایران وجود ندارد».



اگر قرار بود به غیر از مطالعات ادعایی (نمک سبز، موشک با قابلیت برگشت، آزمایشات انفجاری با قدرت بالا) موضوع دیگری به نام «ابعاد احتمالی نظامی» وجود داشته باشد، بایستی در برنامه کاری صریحاً ذکر می شد. زیرا همه موضوعات باقیمانده در مدالیتی صریحاً درج شده است. در حالی که موضوع باقیمانده ای به نام «ابعاد احتمالی نظامی» در مدالیتی نام برده نشده است.



11ـ آژانس صریحاً و کتباً در تاریخ 13 مه 2008 اعلام نموده است: «هیچ سندی دال بر ارتباط اداری داخلی میان «نمک سبز» و دو موضوع دیگر مطالعات ادعایی به نام «آزمایش انفجارات قوی» و «موشک بازگردنده»، به ایران نشان داده نشده یا تحویل نشده است». متآسفانه این اعلام صریح آژانس که در گزارش مدیر کل منعکس نشده است، بیانگر آن است که بر خلاف آنچه در گزارش بیان شده است اسناد مربوط به این موضوع در مطالعات ادعایی فاقد انسجام داخلی فیمابین اسناد است.



12ـ همانگونه که مدیر کل در گزارشهای قبلی و فعلی خود ذکر نموده است، آژانس نتوانسته تعهدات خود را که تحویل اسناد به ایران می باشد انجام دهد. آژانس با بیان تاسف عمیق خود از ایران خواست تا از خود انعطاف نشان دهد و گزارش پاور پوینت را به جای دریافت اسناد بپذیرد.



13ـ یکی از نمونه هایی که همه مردم براحتی آن را می فهمند فقدان هر گونه مهر طبقه بندی بر چنین اسنادی است که ادعا می شود به یک پروژه فوق سری از نوع مانهاتان در زمینه سلاحهای هسته ای مربوط است. این چه کار ضعیف و غیر حرفه ای از سوی سیا است! که فراموش کرده اند مهر فوق سری را روی اطلاعات جعلی خود بگذارند. البته جای تعجب نیست که آنها مجبور شدند در آستانه گزارش مثبت مدیر کل در خصوص حل و فصل موضوع منشأ آلودگی ذرات اورانیوم در نطنز و تایید اظهار نامه گذشته ایران، با شتاب بسته ای را حاوی اتهامات جدید، شامل اسناد ساختگی برای شورای حکام آماده کنند.



14ـ همانگونه که در گزارش خلاصه فنی بخش پادمان مورخ سه شنبه 16 سپتامبر منعکس گردید، هیچ دلیلی برای اصالت اسناد مربوط به مطالعات ادعایی وجود ندارد. هیچ سند اصلی نیز وجود ندارد.



15ـ بر خلاف برنامه کاری که هیچ بحثی مد نظر قرار نگرفت، 7 دور نشست فنی در تهران برگزار گردید که علاوه بر توضیحات شفاهی کامل، 117 صفحه روشنگری و پاسخ به آژانس ارائه شد که اثبات می کرد همه اطلاعات مربوط به مطالعات ادعایی جعلی و ساختگی است.



16- جای بسی تاسف است که برخی هیئت ها نتیجه گیری و تصمیمات آژانس را در باره خاتمه موضوعاتی از قبیل اسناد اورانیوم فلزی عمداً نادیده می گیرند زیرا آنها برای نگهداشتن موضوع هسته ای ایران در دستور کار دارای دستور کار پنهان هستند. بنابراین من باید ثبت نمایم که آژانس طی مکاتبه مورخ 8 نوامبر 2007 بصراحت اذعان نمود: " ایران سند پانزده صفحه ای مربوط به شیوه تبدیل اورانیوم و ریخته گری آنرا تحویل نمود. این اقدام موضوع اورانیوم فلزی برنامه کار را خاتمه می دهد". آژانس مختومه شدن این موضوع را در نامه مورخ 23 نوامبر 2007 مجددا تایید نمود و علاوه بر آن اضافه نمود: "آژانس برای تحویل سند از ایران قدردانی می نماید و تایید می کند که این اقدام از برنامه کار بصورت کامل اجرا شده است."

آقای رئیس



سه سوال ساده وجود دارد:

1ـ وضعیت موجود چیست؟

2ـ با این روند کنونی احتمالاً چه هدفی دنبال می شود و به کجا می رویم؟

3ـ سرانجام اینکه انتظار می رود ما چه کار کنیم تا همه چیز در جایگاه درست خود قرار گیرد؟

پاسخ نخستین سوال این است که وضعیت موجود عبارت است از:

- هیچ سند واقعی و موثق وجود ندارد.

- آژانس قادر نبوده است اصل سند درباره مطالعات ادعایی را تحویل دهد.

- اما ایران تعهدات خود را مطابق برنامه کاری کاملاً اجرا نموده است.

پاسخ سوال دوم یعنی اینکه اگر این روند بی پایان بیهوده ادامه یابد به کجا خواهیم رسید؟ اطمینان و اعتماد متقابل در میان کشورهای عضو و میان کشورهای عضو و دبیرخانه واقعاً در خطر است بنابراین اعتبار و یکپارچگی آژانس در مخاطره ای جدی قرار دارد.

پاسخ به سوال سوم یعنی اینکه الان انتظار می رود که ما چکار کنیم چنین است: آژانس در موقعیتی است که باید آخرین بخش از برنامه کاری را که خواهان بازگشت اجرای پادمان در ایران به حالت عادی است اجرا نماید زیرا همه اقدامات مندرج در برنامه کاری کاملاً اجرا شده است.

آقای رئیس



بر اساس حقایقی که فوقاً ذکر شد و مطابق برنامه کاری مبحث مطالعات ادعایی پایان یافته و بنابراین بایستی اجرای پادمان در ایران به صورت عادی انجام پذیرد. در بند 5 از بخش IV برنامه کاری آمده است که «آژانس و ایران توافق نمودند پس از اجرای موارد فوق الذکر و برنامه کاری توافق شده برای حل موضوعات باقی مانده، اجرای پادمان در ایران باید به صورت عادی انجام گیرد.» از نظر جمهوری اسلامی ایران با توجه به پاسخهای مشروح ارائه شده آژانس هم اکنون در موقعیتی هست که بتواند عدم اصالت، بی اساس و ساختگی بودن مدارک منسوب به مطالعات ادعایی را اعلام و موضوع را خاتمه یافته اعلام کرده و مطابق با مدالیتی اجرای پادمان در ایران را عادی نماید.



آقای رئیس، نمایدندگان محترم



در پایان از طرف دولتم اعلام می کنم که اگر اجرای پادمان در ایران به حالت عادی برگردد در چنین محیط همکاری و طبق تعهداتش بر اساس موافقتنامه جامع پادمانی، جمهوری اسلامی ایران مانند بقیه کشورهای عضو به سایر سوالات پاسخ خواهد داد.

سلطانیه همچنین در نشست امروز در اظهار نظر درباره بیانیه اتحادیه اروپا در شورای حکام گفت : به نظر می رسد تدوین کنندگان بیانیه اتحادیه اروپا از آخرین تحولات پس از مذاکرات ژنو مطلع نیستند.



پس از مذاکرات ژنو آقای دکتر جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی طی نامه ای خطاب به جناب آقای سولانا آمادگی ایران را برای ارائه پاسخی روشن به پیشنهاد ارائه شده به ایران در مراحل ابتدایی همزمان با دریافت پاسخی روشن به سوالات و ابهامات آن در این زمینه اعلام نمود. متعاقبا هر دو طرف تماسهای تلفنی برقرار نمودند و جلسات و مذاکراتی داشتند که ضمن آن گفتگوها را مثبت، سازنده و جدی ارزیابی نمودند. آنها همچنین تاکید نمودند که این روند سازنده برای رفع ابهامات باید ادامه یابد.