10 توصیه ویژه مقام معظم رهبری برای پیشرفت علمی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت الله خامنه ای چهارشنبه شب در جمع برجستگان و نخبگان علمی و اساتید دانشگاهها به نکاتی در ارتباط با آموزش عالی و عالمان اشاره کردند و پیشرفت علمی را ضرورتی حیاتی برای کشور دانستند. ده محور از مهم ترین توصیه های ایشان چنین است:

(1) پیشرفت علمی باید با تکیه بر تولید بومی علم و همراه با خودباوری، امید به موفقیت و حرکت جهادی باشد.

(2) رهبر معظم انقلاب برگزاری جلسات گفت و شنود با برجستگان و نخبگان علمی را حرکتی نمادین به منظور گسترش احساس احترام و تکریم نسبت به دانشمندان و اساتید در میان مسئولان و آحاد مردم برشمردند.

(3) نظرات کارشناسی اساتید قطعاً به تصمیم سازی در دولت، مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و دستگاههای اجرایی مرتبط با دانشگاهها و مراکز علمی کمک خواهد کرد.

(4) حضرت آیت الله خامنه ای با تأکید براینکه فراگیری علم واستفاده از تجارب وپیشرفتهای علمی کشورهای دیگر یکی از لوازم پیشرفت علمی است خاطرنشان کردند: فراگیری علم به معنای وابستگی علمی و نداشتن ابتکار نیست بلکه در مسیر پیشرفت علمی باید تکیه اساسی بر تولید علمِ مبتنی بر نگاه بومی، فرهنگ اسلامی – ملی و نیازهای کشور باشد.

(5) دستگاههای مدیریتی دولتی و اساتید باید روحیه خودباوری و اعتماد به نفس ملی و همچنین امید به آینده را در مراکز پژوهشی و در میان جوانان پژوهشگر و نخبه ترویج کنند.

(6) با توجه به امکانات محدود و نیازهای فراوانی که وجود دارد نباید درکارهای علمی و پژوهشی غیر اولویت دار سرمایه گذاری شود.

(7) حضرت آیت الله خامنه ای یکی دیگر از ضروریات پیشرفت علمی را تقویت روحیه پژوهش و جویندگی در دانشجویان دانستند.

(8) یکی از موارد مهمی که باید در بحث تحول نظام آموزشی مدنظر قرار گیرد حذف فرهنگ حفظ محوری و تقویت روحیه تحقیق و تعمیق در علم و دانش است.

(9) اساتید مجرب و با تجربه از ذخایر نظام هستند و باید از آنان حداکثر استفاده شود ضمن آنکه اساتید جوانِ تازه نفس و با نشاط نیز باید وارد مراکز دانشگاهی شوند.

(10) رهبر انقلاب اسلامی بر لزوم جلوگیری از تشکیل حلقه های بسته در سطوح هیئت های علمی که مانع از ورود اساتید جوان تاکید کردند.