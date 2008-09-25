به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه سازمان بسیج طلاب و روحانیون به مناسبت روز جهانی قدس آمده است: سازمان بسیج طلاب و روحانیون ضمن حمایت از ملت مظلوم فلسطین اشغالی و محکوم نمودن تحرکات ددمنشانه صهیونیسم بین الملل با دعوت از اقشار مختلف مردم جهت شرکت در راهپیمایی این روز عزیز به ندای مظلومیت مردم فلسطین لبیک گفته و با حضور گسترده طلاب و روحانیون بسیجی و فریاد مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل بار دیگر پیشتیبانی خود را از ملت مظلوم فلسطین اعلام می دارد.

سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور نیز با صدور اطلاعیه ای از عموم مردم آزاده ایران اسلامی دعوت کرد تا در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان در صفوف فشرده راهپیمایی روزجهانی قدس شرکت کنند.

دراین اطلاعیه آمده است: کارکنان سازمان شهرداری ها ودهیاریهای کشور نیزهمگام با عموم مردم آگاه ایران اسلامی روز جمعه پنجم مهر ماه باحضورگسترده در تظاهرات روز جهانی قدس ، ضمن ادای وظیفه شرعی و انقلابی خود، بار دیگر با آرمانهای مقدس حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای، تجدید بیعت می کنند وحمایت خود را از مبارزات ملت مظلوم فلسطین اعلام کرده و انزجار خود را ازموجودیت وجنایت های رژیم سفاک صهیونیستی به گوش جهانیان می رسانند.

در بیانیه کانون سردفتران و دفتریاران به مناسبت روز جهانی قدس نیز آمده است: هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران ، سران دفاتر اسناد رسمی ، کارکنان کانون و دفاتر،امسال نیز همگام با ملت مومن ومتعهد ایران اسلامی در راهپیمایی شکوهمند و تاریخ ساز روز قدس چون سالهای گذشته شرکت خواهند کرد تا بار دیگر با آرمان های امام راحل تجدید میثاق و با رهبر فرزانه انقلاب تجدید بیعت کنند.

این کانون ازهمه مسلمانان به ویژه مردم مسلمان و فداکار ایران دعوت می کند تا با حضور حماسی خود درراهپیمایی روز جهانی قدس حمایت خود را از مظلومان جهانی به نمایش بگذارند.

مجمع جانبازان و ایثارگران نیز دربیانه ای به مناسبت روز جهانی قدس آورده است: اعضای مجمع جانبازان و ایثارگران انقلاب اسلامی که متشکل از خانواده های معظم شهدا، آزادگان سرافراز و جانبازان عزیزمی باشد به تبعیت از ولی امر مسلمین حضرت آیت الله خامنه ای ، در راهپیمایی پرشور حمایت از آرمانهای فلسطین در روز جمعه شرکت نموده و از مردم شریف ایران می خواهیم به وظیفه انقلابی خود عمل نمایند.

همچنین ائتلاف بانوان نخبه ایران طی بیانیه ضمن انزجار از جنایات رژیم صهیونیستی خواستار حضور آحاد مختلف جامعه در راهپیمایی روز قدس شدند.