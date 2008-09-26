خدمات رسانی خودروهای بهزیستکار کرج برای دومین بار متوقف شد

عبدالله فلاح نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: در حال حاضر بهزیستکار کرج دارای چهار خودرو است اما این بخش از تیر ماه سال جاری برای دومین بار در طول دوران فعالیت غیر فعال شده است.

وی با اشاره به علت قطع فعالیت این بخش برای دومین بار در کرج افزود: این بخش به صورت پیمانکاری اداره می شد که به دلیل بروز برخی مشکلات این پیمانکار خدمات خود را به معلولان قطع کرده است.

این مسئول خاطرنشان کرد: با پیگیریهای صورت گرفته به زودی این مجموعه با افزودن یک دستگاه خودروی بهزیستکار با پنج دستگاه خودرو و با برنامه ای منسجم به معلولان خدمت رسانی می کند.

فلاح نژاد در ادامه در خصوص مناسب سازی معابر برای معلولان تاکنون جلسات متعددی با معاونت عمرانی فرمانداری کرج برگزار و طی آن مقرر شده است با همکاری شرکتها و پیمانکاران شهرداریها، یک مسیر اصلی در هرمنطقه مناسب سازی شود که بلوار ماهان به عنوان اولین مسیر، مناسب سازی شده است.

معاون توانبخشی اداره بهزیستی عنوان کرد: همچنین به زودی در همین راستا، دیگر اقدامات مناسب سازی معابر برای معلولان از جمله نصب پله برقی در ادارات انجام می شود و در این زمینه تمامی ساختمانهای بهزیستی در مراکز دولتی به ویژه ساختمانهای ویژه توانبخشی به طور کامل مناسب سازی شده اند.

وی یادآور شد: ادرات و اماکن عمومی موظفند موارد مناسب سازی ادرات شامل مناسب سازی ورودیها، پله برقی، آسانسور، سرویسهای بهداشتی، نصب دستگیره در راه پله ها و همسطح بودن ورودی اتاق ها و ... را در ساختمانها اعمال کنند.

کلانشهر کرج نیز از معدود نقاطی است که طرح بهزیستکار در آن از حدود دو سال پیش با هدف خدمت رسانی به معلولان جسمی - حرکتی و ایجاد زمینه حضور آنها در اجتماع با چهار خودرو آغاز شد و روزانه حدود 20 معلول را جابجا می کرد اما از مدتی قبل خدمت رسانی به معلولان متوقف شد.