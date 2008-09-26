"هستی" آماده پخش از تلویزیون است

به گزارش خبرنگار مهر، "هستی" نخستین تجربه کارگردانی معظمی است که داستانی ماورایی دارد و نقش اصلی آن را مینا لاکانی بازی می‌کند. یوسف مرادیان، مریم سلطانی، علی برجسته و طرلان پروانه دیگر بازیگران این فیلم هستند که نیمه مهرماه روی آنتن می‌رود.

"هستی" داستان جراحی است که در زندگی با اتفاقی ناگوار رو به رو می‌شود و آشنایی با دختربچه‌ای با نام هستی عقاید و باور زن را تغییر می‌دهد. سایر عوامل این فیلم 90 دقیقه‌ای عبارتند از تصویربردار: محسن بدرلو، صدابردار: احمد کلانتری، طراح صحنه و لباس: افسانه صمدزاده، طراح گریم: فاطمه سنجری، موسیقی: امیر شهبازیان، تدوینگر: حمید قربانی و مدیر تولید: علی برجسته.