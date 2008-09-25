طرح کانون مدرسه در گلستان اجرا می شود

به گزارش خبرنگارمهر از گرگان، فریدون مردانی روز پنجشنبه در نشست با مسئولان آموزش و پرورش این استان افزود: این طرح در 60 درصد مراکز فرهنگی هنری شامل هفت کانون فرهنگی هنری استان اجرا می شود.

وی اظهار داشت: براساس این طرح دانش آموزان مدارس همراه با معلم خود در مراکز کانون حضور یافته و به فعالیتهای آموزشی و پرورشی مشخص شده می پردازند.

وی تصریح کرد: دانش آموزان 16 کلاس طی هشت جلسه در طول سال تحصیلی که شامل دو روز در هفته ویژه دختران و دو روز ویژه پسران پایه دوم تا پنجم مقطع ابتدایی می شود در این طرح شرکت می نمایند.

به گفته مردانی ، حدود 40 دانش آموز در هر جلسه درسهای آموزشی مشخص شده را در قالب فعالیتهای 32 گانه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فرا خواهند گرفت.

مدیر کانون پرورش فکری گلستان، استفاده از ظرفیتهای موجود در دو دستگاه کانون پرورش فکری و سازمان آموزش و پرورش و تقویت سیاست مدرسه محوری را از جمله اهداف اجرای این طرح اعلام کرد.

وی ادامه داد: ساختار آموزشی آموزش و پرورش به گونه ای است که دانش آموز فرصت و فضای عملی و نمایشی دروس را ندارد اما کانون این فرصت را در اختیار دانش آموزان قرار خواهد داد.

وی همچنین توجه به مسائل آموزشی و پرورشی، گسترش خلاقیت، توجه به روش غیر مستقیم در انتقال مفاهیم و ارزشها، تقویت و بهبود فعالیتهای فوق برنامه و تقویت مهارتهای اجتماعی دانش آموزان را از دیگر اهداف این طرح برشمرد.

‌مردانی خطاب به مدیران و معلمان مدارس اعلام کرد: اجرای این طرح هیچگونه وظیفه و مسئولیت جدیدی را برای این عزیزان بدنبال نخواهد داشت و تنها مکان آموزشی دانش آموزان در روزهای اجرای این طرح تغییر خواهد کرد.



13 کانون پرورش فکری ثابت و سیار در گلستان فعالیت دارد.