  1. استانها
  2. گلستان
۴ مهر ۱۳۸۷، ۱۷:۳۵

طرح کانون مدرسه در گلستان اجرا می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گلستان از اجرای طرح کانون مدرسه در مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری استان خبر داد.

به گزارش خبرنگارمهر از گرگان، فریدون مردانی روز پنجشنبه در نشست با مسئولان آموزش و پرورش این استان افزود: این طرح در 60 درصد مراکز فرهنگی هنری شامل هفت کانون فرهنگی هنری استان اجرا می شود.

وی اظهار داشت: براساس این طرح دانش آموزان مدارس همراه با معلم خود در مراکز کانون حضور یافته و به فعالیتهای آموزشی و پرورشی مشخص شده می پردازند.

وی تصریح کرد: دانش آموزان 16 کلاس طی هشت جلسه در طول سال تحصیلی که شامل دو روز در هفته ویژه دختران و دو روز ویژه پسران پایه دوم تا پنجم مقطع ابتدایی می شود در این طرح شرکت می نمایند.

به گفته مردانی ، حدود 40 دانش آموز در هر جلسه درسهای آموزشی مشخص شده را در قالب فعالیتهای 32 گانه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فرا خواهند گرفت.

مدیر کانون پرورش فکری گلستان، استفاده از ظرفیتهای موجود در دو دستگاه کانون پرورش فکری و سازمان آموزش و پرورش و تقویت سیاست مدرسه محوری را از جمله اهداف اجرای این طرح اعلام کرد.

وی ادامه داد: ساختار آموزشی آموزش و پرورش به گونه ای است که دانش آموز فرصت و فضای عملی و نمایشی دروس را ندارد اما کانون این فرصت را در اختیار دانش آموزان قرار خواهد داد.

وی همچنین توجه به مسائل آموزشی و پرورشی، گسترش خلاقیت، توجه به روش غیر مستقیم در انتقال مفاهیم و ارزشها، تقویت و بهبود فعالیتهای فوق برنامه و تقویت مهارتهای اجتماعی دانش آموزان را از دیگر اهداف این طرح برشمرد. 

‌مردانی خطاب به مدیران و معلمان مدارس اعلام کرد: اجرای این طرح هیچگونه وظیفه و مسئولیت جدیدی را برای این عزیزان بدنبال نخواهد داشت و تنها مکان آموزشی دانش آموزان در روزهای اجرای این طرح تغییر خواهد کرد.
 
13 کانون پرورش فکری ثابت و سیار در گلستان فعالیت دارد.

کد مطلب 755212

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها