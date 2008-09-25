لاریجانی همبستگی کشورهای اسلامی برای کمک به مردم فلسطین را خواستار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، "علی لاریجانی" رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگویی با " میان محمد سومرو" رئیس مجلس سنای پاکستان با اشاره به اقدامات وحشیانه رژیم صهیونیستی در محاصره سرزمین های فلسطین بویژه نوار غزه گفت: در شرایط کنونی کشورهای اسلامی باید تحرکی برای دفاع از مردم مظلوم فلسطین انجام دهند.

دکتر لاریجانی با اشاره به کمبود مواد غذایی ، دارویی و سایر امکانات اولیه زنگی در سرزمین های فلسطین افزود: اکنون زمانی است که باید مسلمانان همبستگی واقعی خویش را در مقابل دشمنان اسلام و دفاع از مردم مظلوم فلسطین به نمایش بگذارند.

بر اساس این گزارش میان محمد سومرو رئیس مجلس سنای پاکستان نیز ضمن قدردانی از تلاشهای دکتر لاریجانی در دفاع از ملت مظلوم فلسطین گفت: مسئله فلسطین آرمان مشترک تمام مسلمانان است.

وی شرایط کنونی سرزمین های فلسطین را بسیار در آور توصیف کرد و افزود: بسیار تاسف آور است که در دنیای امروز هرازگاهی شاهد ایجاد محدودیت واعمال فشارهای غیر انسانی علیه مردم مظلوم فلسطین هستیم.

وی با بیان اینکه پاکستان مراتب اعتراض خود را رسما در این مورد اعلام کرده است افزود: آماده هر گونه مساعدت برای حمایت از مردم بی گناه فلسطین هستیم.

رئیس مجلس سنای پاکستان تصریح کرد: کشورهای اسلامی باید همکاری عملی برای حمایت از مردم مظلوم فلسطین داشته باشند.