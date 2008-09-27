بهترین زمان درمان تنبلی چشم تا شش سالگی است

علی مسعودی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهارداشت: با توجه به ضرورت توجه به این بیماری تا سن شش سالگی طرح سنجش و معاینه چشم کودکان زیر هفت سال همه ساله در سراسر کشور اجرا می شود.

وی افزود: یکی از نارساییهای چشمی که کودکان این سنین را تهدید می کند ابتلا به تنبلی چشم است که در صورت تشخیص به موقع به راحتی قابل درمان است.

این مسئول خاطرنشان کرد: سلولهای عصبی چشمی (شبکیه) هنوز در سن سه تا شش سالگی تکامل نیافته اند و در این سنین می توان تنبلی چشم را درمان کرد در حالیکه در سنین بالاتر به دلیل تکامل و شکل گیری سلولهای شبکیه امکان درمان به سختی وجود دارد.

مسعودی یادآور شد: مهمترین علل ابتلا به تنبلی چشم، اختلالات انکساری دوربینی و نزدیک بینی در کودکان است.

این مسئول هدف از اجرای طرح تنبلی چشم در کودکان سه تا شش ساله و سنجش بینایی نوآموزان کلاس اولی را پیشگیری از معلولیتها برشمرد و افزود: مرحله جدید طرح سنجش بینایی کودکان از اول آبان ماه جاری با همکاری بهزیستی و خانه های بهداشت در تمامی مهدهای کودک این شهرستان و دیگر مراکز کلانشهر کرج اجرا می شود.

سال گذشته حدود 30 هزار کودک کرجی با مراجعه به مراکز معاینه و تشخیص تنبلی چشم معاینه شدند.