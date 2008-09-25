291 میلیارد ریال اعتبار خشکسالی به خراسان جنوبی اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمدعلی آخوندی ظهر امروز در جلسه ستاد حوادث غیرمترقبهخراسان جنوبی افزود: بر اساس قانون متمم بودجه که از محل صندوق ذخیره ارزی برای جبران خسارات ناشی از خشکسالی و سرمازدگی در اختیار استان‌ها قرار گرفته است حدود 116 میلیارد ریال در بخش آب و حدود 175 میلیارد ریال در بخش کشاورزی به این استان اختصاص یافته است.

وی اظهار داشت: علاوه بر مبلغ، 175 میلیارد ریال به بخش کشاورزی که به صورت مستقیم در اختیار ستاد خشکسالی استان قرار گرفته است و مبلغ 277 میلیارد ریال برای اموری نظیر خرید نهاده‌ های کشاورزی شامل بذر، کود ، سموم و علوفه دام و پرداخت سهم دولت به صندوق بیمه محصولات کشاورزی و استمهال اقساط وام‌های خشکسالی به سررسید سال 87 نیز به استان خراسان جنوبی اختصاص یافته که به طور متمرکز از طریق وزارت جهاد کشاورزی برنامه ‌ریزی و پیگیری می ‌شود.

مدیرکل دفتر بازسازی و حوادث غیرمترقبه خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در بخش آب مبلغ 35 میلیارد ریال برای تکمیل طرح‌های آبرسانی شهری اختصاص یافته است تصریح کرد: همچنین در این راستا 10 میلیارد ریال برای تکمیل مجتمع‌های آب روستایی و 71 میلیارد ریال برای اجرای طرح‌های اضطراری تامین آب شهری و روستایی اختصاص یافته است.

به گفته وی با تشکیل جلسات مستمر با دستگاه‌ های ذی ‌ربط در محل دفتر بازسازی و حوادث غیرمترقبه استان، پروژه‌ های اولویت‌ دار تعیین و برای مبادله موافقتنامه با همکاری معاونت برنامه ‌ریزی استانداری به آنها ابلاغ می‌ شود.

آخوندی خاطر نشان کرد: با ابلاغ مصوبه استمهال تسهیلات بانکی افراد خسارت دیده به سررسید سال 87 و براساس هماهنگی قبلی با فرمانداری ‌ها و بانک‌های عامل، به زودی بحث استمهال وام‌های آنها بدون مراجعه به بانک در دستور کار قرار خواهد گرفت.