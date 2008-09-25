  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۴ مهر ۱۳۸۷، ۱۳:۴۶

291 میلیارد ریال اعتبار خشکسالی به خراسان جنوبی اختصاص یافت

بیرجند - خبرگزاری مهر مدیرکل دفتر بازسازی و حوادث غیرمترقبه خراسان جنوبی گفت: در مرحله دوم اعتبارات خشکسالی حدود 291 میلیارد ریال در بخش آب و کشاورزی به این استان اختصاص یافت.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمدعلی آخوندی ظهر امروز در جلسه ستاد حوادث غیرمترقبهخراسان جنوبی افزود: بر اساس قانون متمم بودجه که از محل صندوق ذخیره ارزی برای جبران خسارات ناشی از خشکسالی و سرمازدگی در اختیار استان‌ها قرار گرفته است حدود 116 میلیارد ریال در بخش آب و حدود 175 میلیارد ریال در بخش کشاورزی به این استان اختصاص یافته است.

وی اظهار داشت: علاوه بر مبلغ، 175 میلیارد ریال به بخش کشاورزی که به صورت مستقیم در اختیار ستاد خشکسالی استان قرار گرفته است و مبلغ 277 میلیارد ریال برای اموری نظیر خرید نهاده‌ های کشاورزی شامل بذر، کود ، سموم و علوفه دام و پرداخت سهم دولت به صندوق بیمه محصولات کشاورزی و استمهال اقساط وام‌های خشکسالی به سررسید سال 87 نیز به استان خراسان جنوبی اختصاص یافته که به طور متمرکز از طریق وزارت جهاد کشاورزی برنامه ‌ریزی و پیگیری می ‌شود.

مدیرکل دفتر بازسازی و حوادث غیرمترقبه خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در بخش آب مبلغ 35 میلیارد ریال برای تکمیل طرح‌های آبرسانی شهری اختصاص یافته است تصریح کرد: همچنین در این راستا 10 میلیارد ریال برای تکمیل مجتمع‌های آب روستایی و 71 میلیارد ریال برای اجرای طرح‌های اضطراری تامین آب شهری و روستایی اختصاص یافته است.

به گفته وی با تشکیل جلسات مستمر با دستگاه‌ های ذی ‌ربط در محل دفتر بازسازی و حوادث غیرمترقبه استان، پروژه‌ های اولویت‌ دار تعیین و برای مبادله موافقتنامه با همکاری معاونت برنامه ‌ریزی استانداری به آنها ابلاغ می‌ شود.

آخوندی خاطر نشان کرد: با ابلاغ مصوبه استمهال تسهیلات بانکی افراد خسارت دیده به سررسید سال 87 و براساس هماهنگی قبلی با فرمانداری ‌ها و بانک‌های عامل، به زودی بحث استمهال وام‌های آنها بدون مراجعه به بانک در دستور کار قرار خواهد گرفت.  

کد مطلب 755271

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها