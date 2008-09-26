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۵ مهر ۱۳۸۷، ۹:۵۶

دقایقی پیش به صورت همزمان؛

راهپیمایی روز جهانی قدس در سراسر ایران آغاز شد

راهپیمایی روز جهانی قدس در سراسر ایران آغاز شد

راهپیمایی بزرگ روز قدس با حضور ایرانیان غیور و حق طلب در حمایت از ملت مظلوم فلسطین دقایقی پیش به صورت همزمان در سراسر کشور آغاز شد.

به گزارش خبرنگاران مهر، این راهپیمایی از ساعت 9:30 صبح امروز در تهران نیز درهشت مسیر اصلی با حضور اقشار مختلف مردم با شعار های "مرگ بر اسرائیل" و "مرگ بر آمریکا"به سوی مصلای نماز جمعه تهران (دانشگاه تهران)  آغاز شد .

درمراسم راهپیمایی روز قدس امسال همچون سال های گذشته، شخصیت های کشوری و لشگری ازجمله روسای قوا ، رئیس مجلس خبرگان، اعضای هیئت وزیران، نمایندگان مجلس و فرماندهان نظامی حضور خواهند یافت. هرچند رئیس جمهور در راهپیمایی امسال به دلیل سفر به نیویورک حضور ندارد و رئیس مجلس شورای اسلامی که نمایندگی مردم قم را در نهاد قانونگذاری برعهده دارد ، در مراسم راهپیمایی حوزه انتخابیه خود حضور خواهد یافت .

 براساس این گزارش مراسم روز قدس در تهران بزرگ از هشت مسیر به این شرح برگزار خواهد شد:

مسیر شماره یک: مسجد امام حسین (ع)، میدان امام حسین، خیابان انقلاب، دانشگاه تهران.

مسیر شماره 2: مسجد جامع ابوذر، میدان ابوذر، خیابان ابوذر، خیابان قلعه مرغی، خیابان قزوین، خیابان کارگر، میدان انقلاب، خیابان انقلاب، دانشگاه تهران.

مسیر شماره 3: مسجد دارالسلام، میدان منیریه، خیابان ولی عصر (عج)، خیابان انقلاب، دانشگاه تهران.

مسیر شماره 4: مسجد امام زمان (عج)، تقاطع خیابان بهبودی، خیابان آزادی، میدان انقلاب، خیابان انقلاب، دانشگاه تهران.

مسیر شماره 5: مسجد حضرت ابوالفضل (ع)، میدان توحید، خیابان توحید، خیابان آزادی، میدان انقلاب، خیابان انقلاب، دانشگاه تهران.

مسیر شماره 6: مسجد نور، میدان جهاد (فاطمی)، خیابان فلسطین، بلوار کشاورز، دانشگاه تهران.

مسیر شماره7: مسجد الجواد (ع)، میدان هفتم تیر، خیابان کریم خان، میدان ولی عصر (عج)، بلوار کشاورز، دانشگاه تهران.

مسیر شماره 8: مسجد امام صادق (ع)، فلکه اول صادقیه، خیابان ستارخان، خیابان توحید، خیابان آزادی، خیابان انقلاب، دانشگاه تهران.

 

کد مطلب 755324

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