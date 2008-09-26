راهپیمایی روز جهانی قدس در سراسر ایران آغاز شد

به گزارش خبرنگاران مهر، این راهپیمایی از ساعت 9:30 صبح امروز در تهران نیز درهشت مسیر اصلی با حضور اقشار مختلف مردم با شعار های "مرگ بر اسرائیل" و "مرگ بر آمریکا"به سوی مصلای نماز جمعه تهران (دانشگاه تهران) آغاز شد .

درمراسم راهپیمایی روز قدس امسال همچون سال های گذشته، شخصیت های کشوری و لشگری ازجمله روسای قوا ، رئیس مجلس خبرگان، اعضای هیئت وزیران، نمایندگان مجلس و فرماندهان نظامی حضور خواهند یافت. هرچند رئیس جمهور در راهپیمایی امسال به دلیل سفر به نیویورک حضور ندارد و رئیس مجلس شورای اسلامی که نمایندگی مردم قم را در نهاد قانونگذاری برعهده دارد ، در مراسم راهپیمایی حوزه انتخابیه خود حضور خواهد یافت .

براساس این گزارش مراسم روز قدس در تهران بزرگ از هشت مسیر به این شرح برگزار خواهد شد:

مسیر شماره یک: مسجد امام حسین (ع)، میدان امام حسین، خیابان انقلاب، دانشگاه تهران.

مسیر شماره 2: مسجد جامع ابوذر، میدان ابوذر، خیابان ابوذر، خیابان قلعه مرغی، خیابان قزوین، خیابان کارگر، میدان انقلاب، خیابان انقلاب، دانشگاه تهران.

مسیر شماره 3: مسجد دارالسلام، میدان منیریه، خیابان ولی عصر (عج)، خیابان انقلاب، دانشگاه تهران.

مسیر شماره 4: مسجد امام زمان (عج)، تقاطع خیابان بهبودی، خیابان آزادی، میدان انقلاب، خیابان انقلاب، دانشگاه تهران.

مسیر شماره 5: مسجد حضرت ابوالفضل (ع)، میدان توحید، خیابان توحید، خیابان آزادی، میدان انقلاب، خیابان انقلاب، دانشگاه تهران.

مسیر شماره 6: مسجد نور، میدان جهاد (فاطمی)، خیابان فلسطین، بلوار کشاورز، دانشگاه تهران.

مسیر شماره7: مسجد الجواد (ع)، میدان هفتم تیر، خیابان کریم خان، میدان ولی عصر (عج)، بلوار کشاورز، دانشگاه تهران.

مسیر شماره 8: مسجد امام صادق (ع)، فلکه اول صادقیه، خیابان ستارخان، خیابان توحید، خیابان آزادی، خیابان انقلاب، دانشگاه تهران.