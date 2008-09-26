برگزاری مسابقه ای برای تغییر جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت گوگل به مناسبت دهمین سالگرد تولد خود مسابقه ای جهانی را ترتیب داده است.

گوگل با طرح سوال چگونه می توان جهان را تغییر داد و یا به انسان ها کمک کرد از مردم سراسر جهان خواست که با ارسال نظریات خود در این برنامه که 10^100 نامیده شده است، شرکت کنند.

از میان نظریات ارسال شده، گوگل با انتخاب هیئت داوران به پنج ایده از میان تمامی ایده های ارسال شده 10 میلیون دلار پرداخت خواهد کرد تا برندگان بتوانند به ایده های خود جامه عمل بپوشانند. این اسامی در ماه فوریه اعلام خواهند شد.

این شرکت اظهار داشت که در جهان تعداد بی شماری ایده های جدید و فوق العاده وجود دارد که برای عملی شدن نیاز به سرمایه و حمایت دارند.

گوگل از شرکت کنندگان خواست نظریات خود را به هر زبانی تا 20 اکتبر به آدرس www.project10tothe100.com ارسال کنند. این پاسخها باید به طور کامل و شفاف نظریه فرد را توضیح داده و همچنین فرد باید به 6 سوال از قبیل " اگر ایده شما به حقیقت تبدیل شود، چه کسی بیشتر از همه نفع خواهد برد و چگونه؟" جواب دهند.

سپس کارمندان گوگل با کمک هیئت مشاور در 27 ژانویه تعداد شرکت کنندگان را به 100 نفر در دور نیمه نهایی کاهش خواهند داد و از تاریخ 27 ژانویه تا دوم فوریه مردم می توانند به ایده های مطلوب خود به صورت آنلاین رای دهند.

پس از این تاریخ در اواسط ماه فوریه گروهی از داورانی که تاکنون ناشناخته باقی مانده اند از میان 20 ایده پر طرفدار، پنج ایده را به عنوان برنده اعلام خواهند کرد.

طبق پیشنهادات گوگل، ایده های طرح شده باید گزینه هایی مانند تهیه غذا و سرپناه، بهبود سلامتی، دسترسی بیشتر به تحصیلات، پشتیبانی از اکوسیستم جهانی و افزایش تولید انرژی پاک را تحت پوشش قرار دهد.

بر اساس گزارش سی ان ان، گوگل اعلام کرد افرادی که در این رقابت به عنوان برنده اعلام می شوند نیاز به تخصص تکنیکی خاصی برای اجرای پروژه های خود نخواهند داشت.

همچنین گوگل اظهار امیدواری کرد بتواند در طی برگزاری این برنامه با افرادی با ایده های عالی از موسسه های خیریه ارتباط برقرار کرده و در عملی شدن ایده های آنان نقش موثری داشته باشد.