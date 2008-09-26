رهبران کلیسای انگلیکن بانکداران و تاجران را عامل بحران اقتصادی دانستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ای تی ان مستقر در بریتانیا، اسقف اعظم دکتر جان سنتامو رهبر کلیسای انگلیکن انگلستان خواستار بررسی دقیق برای تنظیم جهان اقتصاد شد و استدلال کرد که دولتها باید در تصمیمگیری در رابطه با زمان مداخله شهامت داشته باشند.
اسقف اعظم دکتر جان سنتامو نیز تاجرانی را که از سقوط قیمتهای مشترک در بانکهایی که دچار مشکل شده سود میبرند به عنوان سارقان بانک توصیف کرد.
وی طی مقالهای در نشریه اسپکتیتور گفت: تظاهر به اینکه دنیای اقتصادی میتواند میزان نامحدودی از معافیت مالیاتی را از بررسیهای پیشین خود حفظ کند بیفایده است.
وی در این اظهارات انتقادی بازار را به عنوان آلیس در سرزمین عجایب توصیف کرد که طی آن سود یک بانک به قدرت اجرای آن وابسته نیست، بلکه بر اراده دولت برای ضمانت آن ارتباط دارد.
دکتر ویلیامز نیز جهان اقتصادی را درحال انحراف از حقیقت توصیف کرد و گفت: این بحران نشان دهنده سطح مقدماتی عدم حقیقت در این وضعیت است.
نظر شما